Blíží se velké rozhodnutí. Ovečkin prý buď podepíše na rok, nebo vůbec

24. května 12:00

David Zlomek

Alexander Ovečkin stojí před jedním z nejtěžších rozhodnutí své kariéry. Podle renomovaného novináře Barryho Svrlugy z webu The Athletic má historicky nejlepší střelec NHL na stole aktuálně dvě možnosti: buď definitivně pověsí brusle na hřebík, nebo s Washingtonem podepíše novou, tentokrát již pouze roční smlouvu pro sezonu 2026/27.

Takový krok by téměř jistě odstartoval velkolepé „rozlučkové turné“ napříč celou ligou. To je však věc, ze které čtyřicetiletý ruský kanonýr nikdy nebyl úplně nadšený, jelikož v minulosti obdivoval spíše nečekaný a tichý konec kariéry ve stylu Waynea Gretzkyho. Při nedávných výstupních pohovorech přitom vtipkoval, že by od generálního manažera Chrise Patricka nejraději slyšel: „Chci tě tu ještě na dva roky, tady je smlouva, podepiš ji.“

Pokud by se Ovečkin skutečně rozhodl přidat svou 22. sezonu v NHL, hlavním faktorem nebude jen to, jak se cítí fyzicky. Podle zdrojů ho ze všeho nejvíce zajímá, zda budou Capitals konkurenceschopní a schopní znovu zaútočit na Stanley Cup. Své nadřízené včetně majitele Teda Leonsise už prý ohledně plánů na přestavbu kádru zasypal hromadou otázek.

Vedení zatím nezahálí, klub prodloužil smlouvu s obráncem Timothym Liljegrenem a na post asistenta se specializací na přesilovky přivedl Raye Bennetta. Manažer Patrick navíc slíbil, že bude na trhu agresivní při lovu hvězdného útočníka. I proto Capitals obětovali Johna Carlsona, aby získali aktiva potřebná pro velkou výměnu. Na začátku července navíc budou disponovat luxusním prostorem pod platovým stropem ve výši přes 33 milionů dolarů.

Otázkou zůstává, kdy padne konečný verdikt. Ačkoliv by vedení Washingtonu pro klidnější plánování preferovalo Ovečkinovo rozhodnutí do draftu (26. června), zdroje naznačují, že si kapitán vezme čas minimálně do začátku trhu s volnými hráči.

