Blíží se změna? Šéfové klubů budou diskutovat o zneužívání stropu

Stává se z toho tradice. Uzávěrka přestupů a s ní i přesuny hráčů tam, kde to pravidla na první pohled neumožní. Pak se ale zranění hráči dají na listinu dlouhodobě zraněných a je po problému. Právě toto bude jedním z témat nadcházející sešlosti generálních manažerů.

LTIR je listina dlouhodobě zraněných. Kdo je na ní umístěn, toho plat se nezapočítává do platového stropu. V play off ale nic jako platový strop neexistuje, a tak když se hráč před play off odebere v listiny, může hrát. A je jedno, o kolik klub přesahuje platový strop.

Skulinku v pravidlech kluby využívají. V minulých letech to byla Tampa Bay, v těch nedávných zase Vegas Golden Knights.

Šéfové klubů to sice těm, co to využívají, za zlé nemají, ale cítí tlak od fanoušků. A tak není překvapením, že se situace bude řešit.

Manažeři o tom diskutovali před dvěma lety, přičemž Ken Holland, šéf Edmontonu, přišel s nápadem vytvořit nějakou formu platového stropu pro play off.

Liga tehdy řekla, že se nad tématem zamyslí, ale nakonec o několik měsíců později rozhodla, že se s tím nedá nic dělat.

Pokud by to liga považovala za dostatečně závažný problém, musela by se do toho zapojit Hráčská asociace NHL, protože změna pravidel pro stanovení stropu je záležitostí kolektivní smlouvy.

Jak vidno, vše souvisí se vším.

Novinář Pierre LeBrun sice informuje, že na oficiální agendě floridského setkání, které započne zítra, toto téma nebude. Ale několik týmů o to ligu požádalo. Dá se tak čekat, že minimálně zákulisně se téma probere.

„V každém případě si myslím, že liga bude příští týden otevřená diskusi o celém tématu LTIR,“ píše LeBrun. „Pokud se najde dost generálních manažerů, kterým vadí způsob, jakým to funguje, pak to možná může podnítit změnu. Nejsem přesvědčen, že se najde taková vlna, která by ligu přiměla k tomu, aby si myslela, že je třeba o tom s NHLPA skutečně mluvit, ale uvidíme.“

