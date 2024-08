Blížíme se tam, kde chceme být, přiznal Guhle po podpisu šestileté smlouvy

Montreal si pojistil služby mladého obránce Kaidena Guhleho, kterému nabídl smlouvu na šest let, začne však běžet až od sezóny 2025–2026. Proč se kanadský bek rozhodl na tak dlouho upsat zrovna u Canadiens?

Kaiden Guhle je stále teprve dvaadvacetiletý obránce, ale s NHL má značné zkušenosti. Během posledních dvou ročníků odehrál 114 utkání, ve kterých posbíral 40 bodů. Neztratil se ani v defenzivních činnostech a hodněkrát obětavě padal do střel soupeřů. Do posledního roku své nováčkovské smlouvy však může vstoupit s klidnou hlavou. Budoucnost má na delší dobu zajištěnou, když s Canadiens podepsal šestiletý kontrakt s průměrným ročním platem 5,55 milionu dolarů.

„Věřím v tuto skupinu lidí, kterou máme. Už dva roky máme v podstatě stejnou skupinu a z letošní sezóny to vypadá, že nedošlo k příliš velkým změnám a vrátí se hodně stejných kluků, takže tři roky po sobě budeme mít v podstatě stejný typ kluků. A to město se mi líbí. Město se ke mně chová jen skvěle. Fanoušci byli neuvěřitelní a rozhodně nejlepší fanoušci v lize, ne-li ve sportu. Myslím, že je to prostě městem a klukama, a já téhle partě strašně věřím a myslím, že se nám tady v příštím roce podaří udělat velkou díru do světa a začneme se o to opravdu snažit,“ popsal šestnáctý muž draftu v roce 2020.

Zkušenosti má také z reprezentace. Dres Kanady oblékal na posledním světovém šampionátu, kde odehrál devět duelů s bilancí 1 gól a 4 nahrávky. Byl třetím nejvíce vytěžovaným hráčem svého celku, ale do souboje o bronz, který Kanada prohrála, nenastoupil.

Nyní však vyhlíží svou další sezónu v nejslavnější lize světa.

„Myslím, že celá organizace odvádí skvělou práci,“ řekl Guhle. „Věřím této skupině a klukům v šatně a i vedení. Všichni držíme spolu, tohle bude můj třetí rok a někteří kluci jsou tu déle, a myslím, že je vzrušující vidět, co dokážeme. Spousta našich kluků je v lize třetím rokem a myslím, že samozřejmě nejsme zdaleka tam, kde bychom chtěli být, ale dostáváme se tam a blížíme se k tomu. A myslím, že je docela fajn vidět vedení, že nám věří. Je dobré, že nám dávají šanci jim ukázat, že si taky věříme, a dávají nám šanci dokázat jim, že máme dobrý tým.“

Jestli chce Montreal pomýšlet na boje o Stanley Cup, musí se ale hodně zlepšit. Canadiens se v uplynulém ročníku umístili na poslední pozici ve své Atlantické divizi. V lize byli celkově pátí od konce. Díky tomu však měli silnou pozici na draftu, kde měli volbu číslo 5, a také číslo 21. V play off byl celek z Montrealu naposledy v roce 2021, dokáže do něj proklouznout v následující sezóně?

