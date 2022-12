Blue Jackets roste na farmě diamant v podobě Davida Jiříčka

I přes hrůzostrašné výkony Columbusu může panovat v táboře Blue Jackets alespoň částečná spokojenost. Skladba týmu sice i kvůli zranění opět nevyšla podle plánu, ale draftová politika vychází nad očekávání dobře. Ano, řeč bude o Davidu Jiříčkovi, který si podmaňuje zámořskou AHL a je velkou nadějí do budoucna.

Blue Jackets díky vyhoření Chicaga, které do Columbusu poslalo svou volbu v prvním kole draftu, letos volili už ze šestého místa. Finský stratég v pozici generálního manažera tentokrát výjimečně nepřipravil žádné překvapení a ukázal na českého zadáka Davida Jiříčka. Ten přímo na pódiu provedl svůj rituál, kdy políbil logo svého nového klubu, čímž si rázem získal přízeň mnoha fandů klubu.

Vzhledem k tomu, že tým z Ohia letos ve velkém kosila zranění, tak David Jiříček nakoukl i do hlavního týmu, kde si odbyl svůj debut. Stihl odehrát dvě utkání a s týmem odcestoval i na Global Series do Finska, kde ale ani do jednoho klání nezasáhl.

Vedení se následně rozhodlo, že pro jeho vývoj bude nejlepší přesun do AHL. I když Modrokabátníky potkala rozsáhlá marodka, která vyřadila na ukrutně dlouhý čas tři stabilní beky, tak povolání nepřišlo, přestože si Jiříček svými výkony na farmě o místo v hlavním kádru významně říkal.

V Clevelandu Monsters dostává český drahokam mnohem více prostoru a času na ledě. A velmi mu to svědčí! Platí za třetího nejproduktivnějšího hráče týmu a v bodování obránců AHL je na osmém místě. A to mají jeho konkurenti z ostatních celků ligy odehráno o několik duelů více.

V objektivnějším hodnocení, kde se zohledňuje procento získaných bodů na zápas, je ještě o tři příčky výše, tedy na páté pozici. Adaptace tedy českému štírkovi rozhodně problém nedělá.

Ani Slovák Šimon Nemec, který byl vybrán jako celkově druhý, si nevede lépe. Ba naopak. Ten má ze čtyřiadvaceti klání v uvozovkách pouhých jedenáct bodů. Průměrně tedy získává 0,46 % bodu na zápas. Jiříček má v tomto hodnocení statistiku 1,05 %. Tady je tedy rozdíl mezi dvojkou a šestkou letošního výběru talentů. Oba jsou v +/- zatím na kladných hodnotách.

Když se na rodáka z Klatov podíváme pod drobnohledem, tak získal v devatenácti duelech celkem dvacet bodů ve své první sezoně v AHL. Ve svém týmu nemá co se týče produktivity obránců konkurenci. A to je jeho premiérová sezona za mořem.

Jiříček je též členem speciální formace Clevelandu. Už má na svém kontě tři přesilovkové trefy. Jeho bomby z první už se staly pověstné.

Přestože se mladému obránci v AHL skvěle daří, rozhodl se požádat o uvolnění na šampionát juniorů, aby mohl pomoci České reprezentaci. Blue Jackets jeho prosbě vyhověli a uvolní jej. Na druhou stranu pozvánku odmítl třeba Simon Edvinsson, který se rozhodl neriskovat zranění a zůstane v AHL, i když se mu rozhodně bodově nedaří tak jako Jiříčkovi.

Konstruktivní obránce, který k extraligovému hokeji přičichl v Plzni, tedy dostal v podobě nominace na juniorské mistrovství odměnu za skvělou práci, jež v klubu předvádí. Skvěle na farmě převzal roli lídra a nic si nedělal z toho, že se vedení Jackets rozhodlo při dlouhodobém zranění svých obranných opor vsadit na jiné koně, které zdaleka nebyly tak produktivní.

Jarmo Kekäläinen nechtěl uspěchat vývoj své hvězdičky a raději ji nechal na farmě, kde dostává pravidelnou porci minut a rozhodně zažije častěji pocit vítězství než v hlavním týmu.

