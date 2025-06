Blues si pojistili brankáře Hofera. Teď se řeší, co dál s Kyrouem

St. Louis má v brankovišti na příští roky jasno. Mladý gólman Joel Hofer podepsal dvouletou smlouvu na 6,8 milionu dolarů, která ho u Blues udrží minimálně do léta 2027. Už v poslední době si jako dvojka za Jordanem Binningtonem vedl solidně a vše naznačuje tomu, že se v budoucnu stane jedničkou.

Ve 31 zápasech minulého ročníku zapsal bilanci 16–8–3, úspěšnost zákroků 90,4 % a potvrdil, že i přes občasné výkyvy má na to odchytat větší porci utkání. St. Louis si tak zajistilo stabilní tandem, což je v době nejistých gólmanských výkonů v celé NHL výhra.

Jenže zatímco v brankovišti je klid, jinde může být pořádně horko. Už několik týdnů se spekuluje, že by klub mohl ještě před začátkem července vyměnit útočníka Jordana Kyroua. Právě 1. července mu totiž začne platit klauzule o nevyměnitelnosti a St. Louis by tím přišlo o možnost jakékoli flexibility.

Že se kolem Kyroua něco děje, potvrzují i zprávy ze zámoří. Podle TSN je o něj zájem z více klubů, nejvíce se mluví o Montrealu Canadiens, kteří po povedené sezoně a postupu do play-off hledají rozdílového křídelníka do prvních dvou lajn.

Z pohledu St. Louis dává případný trejd smysl hned z několika důvodů. Ofenzivních křídel má tým dostatek, v sestavě jsou Bučnevič, Neighbours, Holloway, roste Jimmy Snuggerud, do budoucna se počítá se Zackem Bolducem. Kyrou, přestože byl v posledních třech letech nejproduktivnějším střelcem týmu, by mohl posloužit jako cenný výměnný artikl při shánění kvalitního centra nebo praváka do obrany.

Na druhou stranu: nahradit jeho góly nebude jednoduché. V minulé sezoně nasázel 36 branek, což ho řadilo do top 20 ligy. Má stále jen 26 let, jeho cap hit je relativně rozumných 8,125 milionu dolarů ročně a navíc platný až do roku 2031, tedy v době, kdy se bude platový strop šplhat ke 120 milionům.

Je tedy logické, že o něj mají jiné kluby zájem. Pro St. Louis jde ale o složité rozhodnutí. Kyrou je ofenzivní lídr, zlepšil se směrem dozadu a stal se stabilním prvním křídlem. Pokud by za něj nepřišla opravdu atraktivní protihodnota, nedávalo by smysl ho pustit.

Nejde přitom jen o číselné parametry, ale i o směr, kterým se Blues vydávají. V roce 2026 se generálním manažerem stane Alexander Steen, což může mít vliv na složení kádru. Otázkou je, jestli právě Kyrou do dlouhodobé představy nového vedení zapadá. Pokud ne, je právě teď poslední šance s tím něco udělat.

Zatím ale platí, že se jedná jen o spekulace.

