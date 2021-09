Blues si pojistili generálního manažera. A upekli výměnu s Ottawou

Když se na twitterovém účtu St. Louis objevil příspěvek, jenž sliboval důležité oznámení, ihned se začaly rojit spekulace, co by to mohlo být. Nový sponzor? Velká posila? Nakonec se jedná o prodloužení smlouvy s generálním manažerem Dougem Armstrongem, který navíc upekl jednu menší výměnu.

Do Ottawy se stěhuje útočník Zach Sanford, jenž se v posledních sezonách stal platnou součástí ofenzivy Blues. V uplynulé sezoně odehrál dvaapadesát utkání s bilancí deseti branek a šesti asistencí.

Na oplátku přichází Logan Brown a podmíněná volba ve čtvrtém kole příštího draftu. Podle TSN se tento výběr vrátí, pokud Brown odehraje více než třicet utkání v následujícím ročníku NHL.

Je otázkou, co mají Bluesmani s Brownem v plánu. Hokejistovi se totiž zatím nedaří v NHL úplně prosadit, září spíše na farmě. Ve slavné soutěži stihl ve čtyřech sezonách pouze 31 utkání, vstřelil přitom jeden gól a na osmi se podílel asistencí.

Nyní už ale ke druhé novince z týmu St. Louis, která obletěla hokejový svět.

Asi málokdo čekal, že ono “velké oznámení“, jak organizace psala na sociálních sítích, bude prodloužení smlouvy s generálním manažerem.

Nakonec se tak stalo. Doug Armstrong se podle The Athletic dohodl s klubem na víceleté smlouvě.

Armstrong působí v organizaci Blues již od roku 2008. O dva roky později se stal v pořadí jedenáctým generálním manažerem v klubové historii.

Jeho největším úspěchem je pochopitelně zisk Stanley Cupu za sezonu 2018/19.

