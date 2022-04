Blues vyhráli popáté v řadě, skvěle pracují Faulk s Leddym

Málokterý tým má před koncem základní části tak výbornou formu, jakou se pyšní St. Louis. Blues v posledních osmi zápasech sedmkrát zvítězili a jedinou porážku si připsali na ledě Edmontonu v prodloužení. Parádně jim funguje především ofenzíva, v každém z těchto klání vstřelili alespoň čtyři branky. Ne vše však mají na starost útočníci. O spoustu bodů se starají také produktivní obránci, Justin Faulk a Nick Leddy.

St. Louis posbíralo v letošním ročníku již čtyřiadevadesát bodů a v Západní konferenci mu průběžně patří bronzová pozice. Na dálku se o ni svěřenci Craiga Berubea přetahují především s Minnesotou, která na ně sice dva body ztrácí, zároveň však má také dvě utkání k dobru.

Na první pohled je celkem jasně patrné, z čeho Blues těží nejvíce. Totiž z kvalitní hry v útočném pásmu a vynikajícího zakončení. Na kontě mají už 264 vstřelených branek, lépe než oni je na tom v Západní konferenci pouze bezkonkurenční Colorado. Aby taky ne, Jordan Kyrou, Robert Thomas, Vladimir Tarasenko, Pavel Bučněvič, Ivan Barbašev i Brayden Schenn – to všechno jsou jména útočníků, kteří mají v letošní sezóně již přes padesát kanadských bodů.

Výčet těchto jmen také dobře dokládá to, že, ač to může znít jako klišé, St. Louis hraje jako tým, není postavené na jediném střelci či lajně. Gól dokáže dát velké množství hokejistů a ne vždy musí jít o útočníky. V poslední době prokazují své kvality obránci Justin Faulk a Nick Leddy.

První jmenovaný v noci na neděli zaznamenal v souboji s Islanders dvě branky a asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. V sezóně nasbíral již 40 kanadských bodů. „Myslím, že jsem našel své místo v týmu, jsem rád za to, kolik dostávám prostoru,“ tvrdí zkušený obránce. „Kluci vepředu mě často dokážou najít přihrávkou. Já se rád pohybuji na modré čáře, kde se vždycky k nějaké střele dostanu.“ usmívá se Justin Faulk.

Zároveň má jasný názor na to, jak se jeho tým prezentuje. „Každý může vidět, že hrajeme vlastně celkem jednoduše. Máme sice v týmu několik skvělých individualit, ale především tvoříme dobrý tým. A doma máme vždycky úžasnou podporu našich fanoušků.“ dodává bek s číslem 72.

Nick Leddy dorazil do St. Louis v průběhu sezóny z Detroitu, kde bojoval o pozici nejproduktivnějšího beka s Filipem Hronkem a Moritzem Seiderem. Duel s Islanders pro něj byl důležitý, protože v dresu Ostrovanů strávil sedm sezón a opustil jej až před aktuálním ročníkem. A svému bývalému zaměstnavateli ukázal, že byla možná chyba nechat ho jít. V 15. minutě otevřel parádní trefou do bližšího horního růžku klece New Yorku skóre utkání, které Blues nakonec ovládli poměrem 6:1.

Ofenzivně laděný obránce má na kontě již dvaadvacet bodů v aktuálním ročníku. Jen v posledních pěti zápasech jich zapsal pět, v dresu Red Wings se přece jen sbíraly poněkud obtížněji. St. Louis má s ním a Faulkem skvěle nakročeno do vyřazovacích bojů, kde bude chtít určitě dojít co nejdál.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

