Blues znovu smázli Jets, Bouchard zachránil Edmonton od pohromy

Další čtyři zápasy jsou za námi. Celý program odstartoval v St. Louis, kde Blues zvítězili 5:1. Jak se hrálo na ostatních stadionech?

St. Louis zvládlo i druhý domácí zápas a stejně jako v tom minulém smázlo Winnipeg rozdílem třídy. Po výsledku 7:2 si Blues připsali výhru 5:2 a vyrovnali stav série. Obrovskou zásluhu na tom má brankář Binnington, jenž pochytal 30 střel soupeře a stal se zaslouženě první hvězdou zápasu.

Carolina potvrdila roli favorita a zvítězila ve čtvrtém utkání, New Jersey porazila 5:2. Je to však trošku hořkosladké vítězství, neboť přišla o jedničku pro play-off. Andersen ve druhé třetině byl nucen střídat a zatím není jasné, co brankáře Canes trápí. Na utkání bude naopak v dobrém vzpomínat Svečnikov, který nasázel hattrick.

Jakub Dobeš naskočil do zápasu jako jednička a zdálo se, že by mohl svůj tým dovést k důležité výhře. Montreal vedl 2:1 po dvou třetinách. Nicméně Capitals ve třetí části přidali na otáčkách a duel otočili na konečných 5:2. Nutno však dodat, že dva góly byly do prázdné branky.

Dlouho to vypadalo, že Los Angeles Kings pojedou domů za stavu 3:1 na zápasy. Ještě ve 48. minutě to bylo 3:1 pro Kings. Poté se ale rozjela hvězda domácí obrany. Bouchard nejprve snížil na 2:3 a následně 29 vteřin před koncem vyrovnal dělovou ranou od modré čáry. Zápas tak dospěl do prodloužení, ve kterém rozhodl z přesilové hry Draisaitl.

St. Louis Blues - Winnipeg Jets

5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Stav série: 2:2

Branky a nahrávky

20. Neighbours (Parayko, Fowler), 31. Tucker (Leddy, Texier), 38. B. Schenn (Parayko, Neighbours), 39. Faulk (Neighbours, B. Schenn), 43. R. Thomas (Sundqvist, Bučněvič) – 14. Connor (Perfetti, Samberg)

Statistika

Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 24 – 36



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 72,2 %, odchytal 42:01

Eric Comrie (WPG) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 17:59



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:25



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) 30 zákroků

2. Jake Neighbours (STL) 1+2

3. Brayden Schenn (STL) 1+1

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes

2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Stav série: 1:3

Branky a nahrávky

23. Hischier (Palát, Meier), 28. Meier – 1. Svečnikov (Burns, Blake), 10. Slavin, 21. Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho), 55. Martinook (Burns), 57. Svečnikov (Blake, Sebastian Aho)

Statistika

Střely na bránu: 22 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 24:19

Pjotr Kočetkov (CAR) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 35:41

Jacob Markström (NJD) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:24



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Svečnikov (CAR) 3+0

2. Timo Meier (NJD) 1+1

3. Jaccob Slavin (CAR) 1+0

Montreal Canadiens - Washington Capitals

2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Stav série: 1:3

Branky a nahrávky

31. Slafkovský (Děmidov, L. Hutson), 39. Caufield (L. Hutson, Děmidov) – 22. D. Strome (Beauvillier), 47. Duhaime (Chychrun, T. van Riemsdyk), 57. Mangiapane (D. Strome, T. van Riemsdyk), 58. Duhaime (Dowd), 60. Wilson (McMichael)

Statistika

Střely na bránu: 18 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:23

Logan Thompson (WSH) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:23

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:20



Tři hvězdy utkání

1. Dylan Strome (WSH) 1+1

2. Michael Matheson (MTL) 0+0

3. Brandon Duhaime (WSH) 2+0

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

4:3pp (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Stav série: 2:2

Branky a nahrávky

25. Perry (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 48. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 60. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 79. Draisaitl – 11. T. Moore (Danault), 22. Foegele (Danault), 28. Fiala (Laferriere)

Statistika

Střely na bránu: 48 – 41 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 76:24

Darcy Kuemper (LAK) – 44 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 78:14



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Evan Bouchard (EDM) 2+0

2. Phillip Danault (LAK) 0+2

3. Leon Draisaitl (EDM) 1+3

