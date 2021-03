Bluesmani mají trable. Povede se jim ustrážit místenku do play off?

Zřejmě každý hokejový fanoušek si před sezónou říkal, že St. Louis bude společně s Vegas a Coloradem patřit do trojice nejsilnějších v rámci Západní divize. Situace je však jiná, jelikož skvělé výkony předvádí jak Vegas a Colorado, tak také Minnesota, která se nejspíše do bojů o Stanley Cup letos podívá. Bluesmany trápily během sezóny trable se zraněními, ale i po návratu klíčových hráčů na led se výkony nezvedly, a tak zůstává otázkou, zda si klub z Missouri vůbec play off zahraje.

St. Louis vstoupilo do letošního ročníku po zpackaném play off velmi dobře. Začátek sezóny ukázal, že každý, včetně Alexe Pietrangela, který klub před sezónou opustil, a zraněného Vladimira Tarasenka, se dá nahradit. Po čtyřiadvaceti zápasech měli svěřenci kouče Craiga Berubeho na svém kontě velmi solidních třicet bodů. Od té doby tým ze státu Missouri odehrál dalších jedenáct utkání a pouze ze dvou z nich odjížděl z ledu jako ten vítězný. Na kontě Blues přibylo od 7. března pouhých osm bodů a znamená to fakt, že velmi reálnou šanci na play off ještě má Arizona, která se už na čtvrtou příčku téměř bodově dotáhla. Zaútočit zpovzdálí může také Los Angeles nebo Žraloci ze San Jose.

Během března letošního roku v St. Louis prodloužili smlouvu Jordanu Binningtonovi, avšak až čas ukáže, jak moc správný, nebo špatný krok to byl. Jedná se totiž o šestiletou smlouvu na 36 milionů dolarů, což je poměrně riskantní tah ze strany Blues. Právě březen Binningtonovi vůbec nevyšel. Během již zmíněné černé série měla jednička Bluesmanů pouhých 88,6% úspěšnost zákroků a více než tři obdržené branky na zápas s bilancí jedné výhry, tří proher po prodloužení nebo nájezdech a čtyř proher po šedesáti minutách.

Bluesmanům nepomohli ani navrátilci do sestavy

Během již zmíněného období se Craigu Berubemu vrátila do sestavy hned trojice stěžejních útočníků a také bojovník Tyler Bozak, ale překvapivě ani to celku neprospělo.

Nejzvučnějším jménem z trojice je Vladimir Tarasenko, který se vrátil do sestavy právě 7. března po vleklém zranění s ramenem. Ruský útočník odehrál tedy zmíněných jedenáct utkání, ze kterých Blues zvítězili pouze ve dvou z nich. Tarasenko zaznamenal sedm kanadských bodů při bilanci 2+5, avšak je nutno dodat, že bránu soupeře ohrozil hned sedmatřicetkrát, což znamená úspěšnost střelby pouhopouhých 5,4%, a to je žalostně málo. Haprovalo to také při hře pět na pět, když s bilancí -7 je po Braydenu Schennovi, Toreymu Krugovi a Justinu Faulkovi čtvrtým nejhorším hráčem ve zmíněném období, co se účasti na ledě týče.

Druhým navrátilcem do sestavy je tvůrce hry Robert Thomas, který nastoupil do posledních čtyř zápasů, ve kterých se Blues povedlo rozvlnit síť soupeře pouze čtyřikrát. K bilanci 0+0 Thomas zapsal dvě střely na branku a také bilanci -4 v tabulce pravdy.

Třetím zmíněným hráčem bude Jaden Schwartz, který je na tom stejně bídně jako předešlí dva zmínění hokejisté. Během onoho období nastoupil do šesti utkání, během kterých stihl patnáctkrát ohrozit bránu soupeře, ale ani v jednom případě z toho branka nebyla. K bilanci 0+2 si do tabulky pravdy zapsal -4, což rozhodně nejsou čísla, které by Craig Berube chtěl vidět u útočníka, který za zápas průměrně odehraje okolo dvaceti minut.

St. Louis naposled podlehli 28. března Kačerům poměrem 2:3 pro prodloužení a malé plus spočívá v tom, že další zápas Bluesmani odehrají až 3. dubna, takže prostoru na kvalitní trénink a zkonsolidování sil je dostatek.

Ta však možná úplně nejhorší zpráva pro fanoušky Blues přijde na závěr. Všech osm následujících zápasů odehraje parta okolo Ryana O’Reillyho proti Vegas, Coloradu, nebo Minnesotě. Poté přijde jedno utkání na půdě Arizony a poté hurá třikrát na Colorado, čtyřikrát v řadě na Minnesotu, dvakrát na Kačery z Anaheimu, dvakrát na Vegas, jednou na Los Angeles a je tu konec základní části. Jednoduše řečeno – Bluesmany v následujících týdnech nečeká vůbec nic snadného, a tak bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude celá situace okolo čtvrté pozice v Západní divizi vyvíjet.

Tabulka Západní divize

Vegas Golden Knights 49b (33z) Colorado Avalanche 48b (34z) Minnesota Wild 44b (33z) St. Louis Blues 38b (35z) Arizona Coyotes 37b (35z) Los Angeles Kings 32b (33z) San Jose Sharks 32b (34z) Anaheim Ducks 28b (37z)

