Blümel nejen o Pastrňákovi: Dallas mám rád, ale chci hrát v NHL

Po bronzové euforii na MS 2022 si odešel splnit sen do zámoří. Matěji Blümelovi se to zatím povedlo jen částečně, v NHL dostal loni šanci na šest zápasů. Letos o 16 bodů vyhrál bodování Čechů v AHL (31+31) a byl pátým nejlepším střelcem soutěže. „Dallas mám rád, ale chci hrát v NHL,“ říká.

V Americe musel zůstat i po konci sezony, Dallasu je zatím k dispozici, aby v případě potřeby naskočil do finále konference NHL. Domácí mistrovství světa tak sleduje pouze na dálku.

Nejradši byste hned přijel do Prahy reprezentovat, že?

Měl jsem to tak nastavené, dva šampionáty, na kterých jsem hrál (MS 2021 a 2022) mě hrozně bavily, moc jsem si je užil. Vidina toho zahrát si před domácím publikem? Hned bych sedl na letadlo.

Dallas si vás ale nechal v zámoří a národní tým navíc volná místa na soupisce zaplnil Nečasem, Pastrňákem a Zachou.

Sleduju to, klukům fandím. Hrají skvěle, doufám, že se jim povede čtvrtfinále. A musím vyzdvihnout fanoušky – jsou absolutně neskuteční. Klobouk dolů. Když se dívám, poslouchám komentář i se sluchátky, abych si tu atmosféru vychutnal.

Jak na vás působil David Pastrňák, když jste byli v Tampere v jedné kabině?

S Davidem Jiříčkem si nás Pasta hned vzal stranou s tím, že se ho nemusíme bát na cokoli zeptat, že je tam pro nás. Prý byl taky vyjukaný, když byl na MS poprvé, ale přesně takhle mu pomohli starší kluci. Díky svému přístupu mají tihle kluci ohromný respekt v kabině. Co oni řeknou, to se udělá, všichni je poslouchají. Příjezd Pasty nám tehdy moc pomohl. Taky mi s Červusem a Krejčou různě radili ohledně hry. Pasta je přitom skromný kluk.

Jaké jsou celkové pocity z vašeho letošního ročníku?

Po loňské sezoně jsem měl rozporuplné pocity. V Texasu jsem začal skvěle, zahrál jsem si v NHL, splnil jsem si sen. Pak šla moje výkonnost níž a bylo to nahoru dolu. Ale to k tomu patří. Věděl jsem, že se chci přes léto stát ještě lepším hráčem a zlepšit maličkosti, o kterých mi v zámoří říkali. Pak jsem chtěl bojovat o NHL.

Do jaké míry se tenhle boj dařil?

Popravdě je to těžké, když přijedete do kempu a Dallas už má podepsaných třináct útočníků na jednocestnou smlouvu. Není moc možnost, jak se mezi ně dostat. Ale dal jsem do toho všechno a od povedeného kempu jsem se odrazil do sezony AHL, která z mého pohledu byla úspěšná.

Přestože jste ji kompletně odehrál na farmě?

Myslím, že jsem měl nejlepší sezonu od té doby, co jsem se stal profesionálem. Trochu mě mrzí, že jsem se nedostal do NHL ani na jeden zápas. Ale věřím, že to přijde.

I v play off jste zvládl být produktivní (v sedmi zápasech 5+4).

Už kolikrát jsem slýchal, že nejsem play off hráč, že bych to měl zlepšit. (usmívá se) Takže se mi to konečně povedlo, osobně mi to vyšlo. Mrzí mě jen to, že se nepovedlo o zápas víc, abychom postoupili dál.

Naučil jste se hrát play off zápasy?

V základní části jsem chtěl pomáhat týmu vyhrávat skrz góly a ofenzivní práci. Záleželo mi na tom, abych v týmu plnil svoji roli. Ale v play off už tam osobní cíl nebyl – myslel jsem jen na týmový výsledek. Možná proto se mi tentokrát dařilo, nevytvářel jsem na sebe takový tlak. Soustředil jsem se na to, abych pomohl týmu co nejlíp, jak dokážu.

Teď vám končí smlouva. Neřešil jste zatím pokračování?

S agentem jsme se krátce bavili a máme nějakou představu. Ale všechno se to řeší až po sezoně. Navíc jsem RFA (chráněný volný hráč), takže uvidíme, jestli mi Dallas nabídne smlouvu, nebo ne.

Osobně to cítíte jak? Dokázal byste si představit hrát i jinde?

Jsem tady (v Texasu) spokojený, i když bych byl radši v NHL. Ale beru to tak, že člověk si musí AHL projít, musí se naučit americký styl hokeje. A trenéři mi tady věří, hrají mě hodně. Skvěle tady pracují s mladými hráči. Z tohoto hlediska si nemám na co stěžovat. Na druhou stranu po téhle sezoně cítím, že jsem zase o dost blíž k NHL. Stal jsem se daleko lepším hráčem – a pokud by někde byla možnost hrát NHL, samozřejmě bych ji vzal.

Co vám řekli v organizaci Dallasu ohledně možného pokračování?

Zatím žádné signály nemám. V téhle branži není nikdy nic stoprocentní, takže to moc neřeším. Do nějakého data mi musí nabídnout kvalifikační nabídku a od ní se to pak bude odvíjet.

Největšími konkurenty o místo v NHL jsou Marvik Bourque a Logan Stankoven, oba jsou mladší a vybraní v prvních dvou kolech draftu. Hrál jste s nimi i v jednom útoku, že?

Během kempu i na začátku sezony ano. Pak nás rozdělili, moc nám to nefungovalo, přeci jen jsme byli tři hodně ambiciózní hráči, kteří chtěli hrát na puku a dostávat se do zakončení. Asi po pěti zápasech jsem se přesunul ke dvěma Švédům (Bäck a Karlström). To bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, hráli jsme evropský hokej, hodně na puku. Zodpovědně do obrany. A dávali jsme si to, trenér nás nechal hrát a věřil nám. (směje se) V důležitých momentech jsme chodili na led, třeba i v obranném pásmu. Pak se hned hraje jinak, když vám trenér takhle věří.

V průběhu sezony povolal Dallas do NHL Stankovena. Jak jste to bral?

Můžu být naštvaný, anebo to vzít jako motivaci… Samozřejmě to beru jako motivaci, chtěl bych tam být s nimi. S těma klukama (Bourque a Stankoven) jsem hrál a nejsou o tolik lepší než já. Logicky jim věří, protože jsou budoucností Dallasu. Ale naštvaný nejsem, beru to jako motivaci. Stejně jako když mě stáhli z první přesilovky – a chodil jsem na led na 30 vteřin s druhou formací. Chci těm klukům vzít místo a být lepší než oni.

Smlouva v Dallasu končí Pavelskimu, Ducheneovi i Craigu Smithovi a Samu Steelovi…

Loni taky skončili čtyři hráči. Pak přijdeš do kempu a tým je víceméně hotový… Dallas je teď nabitý a každý rok staví kádr na Stanley Cup. Můj cíl je ale pořád stejný. Abych řekl pravdu, při podpisu smlouvy jsem ani nevěděl, jak těžké to bude, abych se do NHL dostal. Ale teď vím, že jsem ušel dlouhou cestu a jsem blízko.

Z vašeho ročníku 2000 si letos NHL zahráli Dostál, Lauko, Klapka, Jeník, Pavel i Raška – nakonec více než z talentované české party narozené 1999. Co na to říkáte?

Super, že kluci dostali šanci. Přeju jim to, je fajn, když někoho povolají z farmy. Z mého pohledu je ale celkem těžké to hodnotit. Taky bych tam chtěl hrozně moc být. Jen každá organizace je jiná.

Tak se zeptám na jiného Čecha, Jiřího Kulicha. Potkali jste se na All-Star Game AHL…

V létě spolu trénujeme, ale oba hrajeme v jiných konferencích, takže je těžké se potkat. Ale já jsem si to moc užil, přiletěl i taťka. Zase něco nového, zajímavá akce.

Díval jste se taky na extraligové play off?

Dynamu jsem fandil, až mě překvapuje, jak moc jsem sledoval extraligu. Sedmý zápas finále, dostat takový gól ve druhém prodloužení… Je to smůla, na druhou stranu Třinec hrál skvěle celé play off. Do defenzivy, poctivý hokej, který je dovedl k titulu. Taky si to moc zasloužili.

