Blümel podepsal v NHL! Který klub ho získal?

Ve finském Tampere zažil Matěj Blümel svůj nejlepší turnaj v kariéře. Už od prvního utkání se držel mezi nejlepšími hráči mistrovství světa, kromě bodů a zážitků si domů přivezl i medaili. A po týdnu dosáhl dalšího úspěchu, příští sezonu totiž začne na jihu USA. Možná rovnou v NHL.

Osm bodů v deseti zápasech na mistrovství světa? Skvělý počin. Pro Matěje Blümela je závěr letošní sezony o to příjemnější, že mu nechybí ani sladká tečka.

A tou nejsou jen emotivní oslavy po zisku bronzové medaile, ale také vysněný okamžik v Matějově kariéře – podpis dvouleté nováčkovské smlouvy s týmem NHL.

Zájemců o talentovaného útočníka bylo hodně, teď už je ale jasno.

Blümel mění Pardubice za Dallas Stars.

Jeho současná vlna radosti tak nekončí, naopak nabírá na síle. „Upřímně, během týdne po mistrovství světa jsem se ještě nezastavil,“ usmívá se Blümel v exkluzivním rozhovoru pro hokej.cz.

Jeho smlouva je dvoucestná, takže příští sezonu může začít i na farmě v AHL v dresu Texas Stars. Jak ale zmínil sám Blümel, takového scénáře se nebojí. A přes léto udělá vše pro to, aby si hned mohl splnit sen na té nejvyšší úrovni.

Tedy, nejvyšší klubové úrovni.

Na mezinárodním ledě už si totiž jméno udělal. Už v přípravě před MS měl jedenáct bodů ve dvanácti zápasech, v Tampere pak dlouho nastupoval v prvním útoku po boku Romana Červenky a Davida Krejčího.

Loni přitom podepsal smlouvu s pardubickým Dynamem na dva roky s jednoroční opcí, jeho mateřský klub ho ale do NHL uvolní.

Jako náhradu dostane od Dallasu tučné odstupné. „Matěj hrál výborně. Smlouvu v NHL mu přeju, je to mladý kluk. Věřím, že se nám jednou vrátí do Pardubic, až si odehraje svoje životní angažmá,“ popsal majitel Dynama Petr Dědek v podcastu PUK PAK PIVO.

Čerstvě dvaadvacetiletého rodáka z Tábora tak čeká další zámořské angažmá, v juniorské USHL působil v letech 2017 až 2019. Především druhá sezona ve Waterloo Blackhawks ho odrazila do velkého světa, sbíral totiž více než bod na zápas a vysloužil si 100. místo na draftu.

Edmonton Oilers, kteří si ho v roce 2019 vybrali, už ale na Blümela loni ztratili podpisová práva.

Rychlý střelec se po draftu vrátil do Pardubic, kde se během tří sezon vypracoval v elitního útočníka. Pokaždé odskočil na mistrovství světa. Na domácím juniorském i na premiérovém v Rize nejprve zapsal jeden gól v pěti zápasech, letos se ale bodově rozjel.

Celkem má za dospělou reprezentaci bilanci 44 zápasů a 28 bodů. I díky tomu ho Kari Jalonen označil za budoucnost českého hokeje. A v anketě Zlatá hokejka se Blümel umístil na třináctém místě. Před něj se z extraligy dostali jen Filip Chlapík a David Krejčí.

„Nečekal jsem, že se mi bude až takhle dařit, ale už přípravu před MS jsem měl dobrou. Šel jsem do turnaje s nějakým sebevědomím a věřil jsem si,“ říkal Blümel.

„Samozřejmě osobním snem je zahrát si v NHL, na druhou stranu mít placku z MS je taky nezapomenutelné. Je mi dvaadvacet a třeba už to nikdy nezažiju,“ odpovídal ještě před týdnem, dojatý z úspěchu.

Teď na něj čeká NHL. V kabině Dallas Stars ho přivítá český útočník Radek Faksa, ale taky Jamie Benn, Joe Pavelski, Tyler Seguin nebo čerství mistři světa Miro Heiskanen a Esa Lindell.

Zahrát by si Blümel mohl nejen proti svému spolužákovi ze základní školy Filipu Zadinovi, ale taky proti svému vzoru Davidu Pastrňákovi.

Poctivý křídelník je přitom až sedmým hráčem ročníku 2000 (Lauko, Pekař, Jeník, Dostál, Plášek, Klapka), který v NHL podepisuje smlouvu.

V hlavním městě Texasu teď rozepíše další – možná i největší – kapitolu své kariéry.

Pohled spoluhráče Romana Červenky: „Důležité je, že Matěj se chce zlepšovat. Je to super kluk, má dobrý charakter. Takže je s ním jednodušší komunikovat. Když jsme se o něčem bavili, tak bylo vidět, že to vnímal. Byl za to rád, posouvalo ho to. V tomhle směru jsme byli rádi, že jsme mu mohli pomoct. Matěj si od nás něco vzal, protože se zajímal. A myslím si, že herně na NHL určitě má. V lajně nám všechno fungovalo, Matěj skvěle bruslí, ale taky vidí kolem sebe, má hokejové kvality. Byla tam chemie. Rozhodně je před ním velká budoucnost.“

