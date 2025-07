Blümelův přesun v NHL: Řešil jsem víc týmů a volal si s Pastou. Těší se na...

Tři roky bodově řádil v AHL, v Dallasu ale kvůli nabité konkurenci nedostal prostor, aby naplno ukázal, co v něm je. Matěj Blümel tak zkusí štěstí na východním pobřeží USA – krátce po otevření trhu s volnými hráči podepsal u Boston Bruins.

„Boston dával mně i agentům největší logiku, abych konečně mohl hrát v NHL. Řešil jsem více týmů – Utah, Detroit, LA, Dallas, Winnipeg. Ke konci jsem se ale rozhodoval mezi Bostonem a Pittsburghem,“ říká držitel bronzu z MS 2022.

Proč jste tedy vybral Boston?

Dělají přestavbu a mají volná místa v rolích, do kterých bych se chtěl dostat. Jsou tam taky Češi, což hrálo trochu roli.

O Davida Pastrňáka by ale měla mít zájem Florida…

Jediný z českých hráčů, se kterým jsem si zatím volal, byl právě Pasta. Rozhodnutí nechával na mně, ani Pittsburgh by prý nebyl špatné rozhodnutí. Ale říkal, že by mě chtěli, a že bych jim mohl pomoct.

Jaká by tedy mohla být role v týmu?

Po té sezoně, jakou jsem měl, bych si chtěl vyhrát podobnou roli, jako na farmě. Doufám, že bych mohl bojovat o přesilovku, být co nejvíce nahoře v sestavě.

„David Pastrňák mě do týmu chtěl, že bych prý Bostonu mohl pomoct.“

Láká vás zahrát si s Pastrňákem nebo Zachou?

Jasně! Pokud je tam ta šance, bylo by to super.

Letos už jste cítil, že na NHL máte, že?

První rok jsem si to vyzkoušel, ale teď jsem se cítil daleko lépe. Zvykal jsem si na NHL s každým zápasem. Samozřejmě jsem už letos doufal ve více zápasů, bohužel to nedopadlo na více startů (7). Měl jsem ale dobrou sezonu v AHL, kterou jsem si moc užil, hrál jsem hodně, dávali jsme góly a trenéři mi věřili. Měli jsme i skvělý tým. A dokázal jsem si, že NHL mohu hrát. Jsem teď zvědavý, jak to půjde.

Nová smlouva s Dallasem ve hře nebyla?

Říkalo se, že by tam mohl jít náš trenér z farmy. Přemýšlel jsem nad tím, mohlo by to pomoct v mém rozhodnutí – na druhou stranu to byly zatím jen spekulace. A já se rozhodl jinak. Jsem moc rád za Boston.

„Zvykal jsem si na NHL s každým zápasem.“

Pomohlo, že máte s Pastrňákem stejného agenta Aleše Volka?

Určitě je to bonus – díky agentuře ALVO se i známe, mohli jsme se tedy o Bostonu pobavit. Teď bych chtěl za čtrnáct dní začít trénovat – na ledě s Radkem Dudou a na suchu ve STACA.

Na co se do Bostonu nejvíce těšíte?

Popravdě hlavně na tu novou šanci, abych ukázal, co jsem se naučil, co jsem budoval poslední tři sezony. Doufám, že to budu moct prodat… Samozřejmě taky nové město, Boston je prý krásný, více v evropském stylu. Těším se, až to tam poznám. Cítit se tam komfortně ale budu pravděpodobně až ke konci roku. (směje se)

„Těším se hlavně na novou šanci.“

Jen budete muset pořídit zimní bundy a taky přestěhovat věci z Texasu, ne?

Hodně jsem to protřídil. Než jsem z Ameriky odlétal domů, vzal jsem si hlavně ty nejnutnější věci. Některé jsem ještě nechal v autě, které jsem nechal u jedné české rodiny.

Máte výhledově za cíl taky nominaci na olympiádu?

V hlavě to nemám. Vím, že bude… Ale je to ještě daleko a já chci hlavně uspět v NHL. Pak si v průběhu sezony třeba mohu začít dělat naděje, pokud by vše bylo dobré a dařilo se mi.

Pohled Dominika Dubovčiho

Na farmě Dallasu se stal Matěj Blümel nejlepším střelcem AHL s 39 góly, na dálku ho několikrát chválili i Radim Rulík a Jiří Šlégr. Hrál skoro dvacet minut na zápas, tým se na něj spoléhal nejen na přesilovkách, ale i na oslabeních. Taková všestrannost se v zámoří cení, pardubický odchovanec má i rychlost a hlavně pracovitost. Minimálně letos už si počínal jako hokejista NHL.

Mezi nejlepší na farmě patřil i pohledem rozšířených statistik – ať už to byla herní převaha, anebo střely z předbrankového prostoru, rány z první, kontrola puku a nahrávky. Tenhle bruslař se v Bostonu neztratí.

