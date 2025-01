Blýská se na lepší časy? Ukazujeme odolnost, říká Giroux

Ottawa Senators se učí být pohodlní v nepohodlí. Tým, který ještě před pár měsíci nedokázal najít cestu zpět do zápasů, pokud se ocitl ve ztrátě nebo nerozhodném stavu v závěru, dnes ukazuje novou úroveň odhodlání a vyzrálosti, kterou mnozí považovali za nedosažitelnou. A výsledky na sebe nenechávají dlouho čekat.

Nedělní výhra 3:1 nad Utah Hockey Club posunula Senátory na třetí místo v Atlantické divizi – místo, které v hlavním městě Kanady nebylo dlouho k vidění. „Nevzpomínám si, že bych nás viděl tak vysoko v tabulce,“ řekl obránce Jake Sanderson. „Je to skvělý pocit, ale sezona je ještě dlouhá.“

Co je na jejich úspěchu ještě překvapivější, je fakt, že ho dosáhli navzdory absenci brankářské jedničky Linuse Ullmarka a výraznému útlumu některých klíčových střelců. Claude Giroux a Brady Tkachuk se konečně prosadili po dlouhých suchých obdobích – Giroux přerušil čtrnáctizápasovou šňůru bez gólu, zatímco Tkachuk čekal na zásah jedenáct utkání.

„Když delší dobu neskórujete, snažíte se na to nemyslet, ale v hlavě to máte pořád,“ přiznal Giroux. „Vyhýbám se sociálním sítím, protože fanoušci vám to připomínají, ale vy sami moc dobře víte, co vám chybí. Teď je ale v týmu jiné myšlení – nezáleží na tom, kdo dá gól, hlavní je výhra. Myslím, že jsme to v posledních týdnech dokázali.“

Leden byl pro Ottawu náročný. Z deseti zápasů během pouhých šestnácti dní si tým připsal solidní bilanci 7-5-2 a zvládl udržet tempo i při náročném cestování a sériích back-to-back zápasů. „Je to těžké, zvlášť s tím cestováním,“ poznamenal Sanderson. „Ale ukazujeme velkou odolnost.“

Proti Utahu to však nebyl jednoduchý zápas. Oba týmy si vyměnily góly ve druhé třetině – Shane Pinto využil chyby soupeře a připravil Ridlymu Greigovi šanci skórovat při oslabení. Utah na to odpověděl rychle, když Kellerův pokus nešťastně tečoval Giroux a následně Greig, což přineslo vyrovnání.

Giroux však napravil svou chybu ve třetí třetině, když svým desátým gólem v sezóně poslal Ottawu zpět do vedení. „Nehráli jsme dobře, ale přesto jsme měli šanci vyhrát. Řekl jsem klukům, že jestli nezlepšíme hru, výsledek nepůjde v náš prospěch,“ popsal kouč Travis Green přestávkové pokyny.

To, co Ottawu nejvíce odlišuje od předchozích sezon, je podle hráčů právě zlepšení mentální stránky hry. „Dříve jsme tyhle situace nezvládali,“ přiznal Tkachuk. „Ale všechny ty těžké lekce nás přivedly sem. Teď je to jen o tom, co je třeba udělat pro výhru. Každý zápas je šance ukázat naši zralost – a myslím, že v tom teď odvádíme dobrou práci.“

