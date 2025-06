Bobr vs Skinner. Znovu proti sobě. Lepší než loni?

Florida potřetí za sebou ve finále, Edmonton podruhé. V éře platových stropů se něco takového vidí málo. Repríza loňského finále se bude týkat celých týmů, ale také individualit. Ty možná nejdůležitější budou hájit brankoviště. Sergej Bobrovskij znovu proti Stuartu Skinnerovi.

Také v tomto případě půjde o odvetu za loňský rok.

Bobrovskij (na snímku) je dvojnásobným vítězem Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře základní části (2013 a 17). V září mu bude 37 let. Velezkušený brankář; otázka možná zní, zda už není trochu za zenitem? Statistiky má v probíhajícím play off (91,2% úspěšnost zákroků, 2,11 obdržené branky) mírně lepší než loni (90,6% a 2,33).

Dovede se soustředit. Taky dovede před důležitými momenty vypnout. Ve svém věku už s hlavou pracovat umí. „Užíváte si ten okamžik,“ řekl k dlouhému volnu před finálovou sérií. „Vnímáte tu jedinečnost příležitosti. Je to ohromná možnost! Ve hře už jsou jen dva týmy a my jsme jeden z nich. Je to vzrušující čas a já si chci užít každý jeho kousíček.“

Stuart Skinner je ve výrazně jiné situaci. Zpochybňovaný, podceňovaný. Zatímco Florida jede celé play off s ruským čarodějem, Edmonton protočil obra brankáře. Pickard dostal šanci už loni. Letos ještě víc. Momentálně je jedničkou opět Skinner, ale o dvanáct výher nutných pro postup do finále se s kolegou podělil rovným dílem (oba šest).

Pickard doslova zachránil první sérii proti Los Angeles, kde za stavu 0:2 urval čtyři výhry v řadě. Proti Vegas se prostřídali, každý dvě vítězství. Proti Dallasu už byl jedničkou opět Skinner. Jeho výkony jdou nahoru. V prvních šesti duelech otřesných 3,39 inkasované branky, 87,2% úspěšnosti zákroků. V posledních čtyřech 1,25 a 95,2%.

„Přílivy a odlivy. Někdy to necítíte. Přál bych si to cítit pokaždé,“ řekl ke svým výkonům gólman Oilers. Oproti loňsku má i Skinner kapku lepší procentní úspěšnost (90,1% -> 90,4%), inkasované branky mírně horší (2,45 -> 2,53).

Bobrovskij je rozhodně považován za vyrovnanějšího brankáře. Přílivům a odlivům se snaží vyhnout. Trenér Paul Maurice mu absolutně důvěřuje. Žertem říká, že „ho ani nekoučuje“. S Rusem pracuje výhradně trenér gólmanů Robb Tallas. Mauricova práce prý je maximálně pozdravit.

Uvidíme, kdo bude letos úspěšnější. Zda bude mít navrch Rusova konzistence nebo Skinnerova forma z posledních týdnů. Pakliže ji udrží, samozřejmě.

