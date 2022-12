Bod číslo 567! Josi oficiálně králem Predators

Sice to byla jen otázka času, nicméně na velikosti úspěchu to nic nemění. Roman Josi se v noci zařadil mezi absolutní legendy celé ligy, a to když se stal nejproduktivnějším hráčem své organizace. Ofenzivně nadaný Švýcar se při výhře proti Chicagu podílel na dvou brankách.

Historickým tabulkám Predators dlouho vévodil David Legwand, jenž v 956 utkáních nasbíral 566 bodů. Roman Josi nastolil o dost rychlejší tempo. V noci o jeden bodík Legwanda překonal, přičemž mu k tomu stačilo o 165 zápasů méně. Hodí se připomenout, že Josi je obránce!

„Je to obrovská pocta,“ zářil po utkání Švýcar. „Když jsem v NHL začínal, nikdy jsem ani nesnil o tom, že bych tu zůstal tak dlouho. Tolik lidí do mě vložilo důvěru, jsem jim moc vděčný, stejně jako spoluhráčům, trenérům, prostě všem. Je to opravdu velká pocta.“

Asi nepřekvapí, že u produktivního obránce převažují asistence, kterých má hned 420. Nicméně 147 vstřelených branek je úctyhodný počin, jemuž je třeba přikládat velkou váhu.

Koneckonců, své ofenzivní instinkty předvedl právě v nočním zápase proti Blackhawks. Když jeden z hráčů Predators obdržel nahrávku u brankové čáry, na první dobrou byste asi tipnuli, že šlo o útočníka. Opak byl ale pravdou, Josi číhal na příležitost, se kterou si poradil jako zkušený střelec. Ostatně, podívejte se sami.

Právě ofenzivní schopnosti z Josiho udělaly obávaného obránce, který je schopen využít každou skulinku v obraně soupeře. I proto má doma jednu trofej pro nejlepšího obránce ligy. Zvlášť po minulé sezoně se jeho jméno skloňovalo s druhým ziskem trofeje, jelikož předvedl nevídaný ročník. V lize byste nenašli produktivnějšího beka, číslo 96 bodů bere dech i teď.

„Neuvěřitelně dlouho hraje neuvěřitelně dobře,“ kroutil hlavou trenér John Hynes. „Takových věcí nedosáhnete, pokud nejste obrovsky talentovaný s obřím chtíčem po úspěchu. Oba tyto body dokonale splňuje.“

Už teď je Švýcar definitivně legendou. Vždyť je teprve druhým obráncem v historii ligy, jenž vede historické bodování celé organizace. Stát po boku Raye Bourquea, jenž vládne Bostonu, je všeříkající.

