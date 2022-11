Bohatá pondělní nabídka. Šlágr v Tampě i New Jersey

V noci na pondělí se hrály pouze dva zápasy, nicméně dnes se odehraje hned pětkrát tolik! O svou sérii neporazitelnosti bude bojovat New Jersey, lákají i zápasy v Tampě Bay, Dallasu, Torontu či Winnipegu.

Jedním z taháků večera je rozhodně utkání mezi New Jersey a Edmontonem. Domácí se vezou na vynikající formě a zatím překvapují snad všechny. Dvanáct výher je úctyhodný počin a Devils dnes zamíří na rekord organizace. To Edmonton se zatím víceméně plácá v průměru, ze kterého tradičně vykukuje McDavid.

Dalším šlágrem je zápas mezi Tampou Bay a Bostonem. Bruins vládnou lize, zatím prohráli pouze dvě utkání. Parádní bilanci budou chtít vylepšit na ledě Lightning, kteří se po období trápení zlepšili a mají čtyři výhry v řadě. Navíc proti těžkým soupeřům.

Do Toronta zamíří NY Islanders. Domácí zahnali špatnou formu daleko za sebe a začali sbírat body po pořádných hrstech. V jejich divizi jim utíká pouze Boston, jinak se Leafs dostali velmi vysoko. Islanders jsou v průměru, nicméně alarmující je obrana. V posledních dvou zápasech dostali Ostrované deset branek.

Zajímavý mezi konferenční střet bude k vidění ve Winnipegu, kam míří Carolina. Oba týmy jsou na pátém místě své konference, zvlášť u Jets je to překvapení. To Hurricanes by rozhodně byl radši výš, avšak zatím se jim nepodařilo nakopnout stroj tak, jak by chtěli.

Podobně jako Hurricanes to mají rozhodně i v Coloradu. To má za sebou špatnou formu, v posledních zápasech ale vyhrává. Pokročovat v povedené formě ale bude hodně náročné, Dallas totiž sedí těsně pod vrcholem konference. Moc se o něm nemluví, není řazen mezi favority, ale výsledky jsou prvotřídní.

