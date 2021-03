Bohaté pondělí menu o deseti chodech. Co bude k mání?

Ani v pondělí se kolotoč jménem NHL nezastaví. Tentokrát nás čeká hned deset zápasů. Do hry půjde například celá Západní divize. Dozvíme se také odpověď na otázku, jestli se konečně probudí Buffalo, vzpamatovat se potřebují také Flyers. Bude Colorado pokračovat v krasojízdě? A posbírá zase McDavid kupu bodů?

00:00 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes

Třetí vzájemný zápas za sebou, zrodí se třetí výhra Jackets? Tentokrát se bude hrát na ledě Columbusu, jenž se díky posledním zápasům bodově dotáhl na Chicago, které drží poslední postupové místo. Naopak Carolina po dlouhé sérii vítězství nyní třikrát prohrála a rázem je třetí. Martin Nečas odehraje své sté utkání v NHL.

00:00 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers

Montrealu se v posledním zápase podařilo alespoň trochu zlepšit svou bilanci v zápasech, které skončí remízou. Canadiens po nájezdech porazili Vancouver, čímž si připsali vůbec první bonusový bod v sezoně. Ve zbylých devíti takových duelech vyšlo naprázdno. To Oilers díky třem výhrám v řadě dohnali bodový zisk Toronta a míří do play off. Otazníky visí nad starty Toffoliho a Yamamota.

00:00 New York Rangers – Buffalo Sabres

Rangers mají velice slušnou formu. V posledních dvou zápasech zatápěli Washingtonu a odnesli si dva body. Ještě předtím stihli znemožnit Flyers výsledkem 9:0. Kdy jindy potvrdit formu, když ne teď. Sabres prohráli i pod novým trenérem, poté opět řešili covid. V lize jednoduše není horší tým, a tak je pro Zibanejada a spol. povinností zvítězit.

00:00 Ottawa Senators – Calgary Flames

Calgary se pod novým trenérem nadechlo k velice solidním výsledkům, do kterých se přimíchaly jenom dvě prohry. Na play off momentálně ztrácí čtyři body. Ottawa má letos úplně jiné starosti a očekávaně se krčí na dně divize. V posledních dnech ji navíc trápí gólmani. Ani jeden z nich totiž nedokáže být zdravý, a tak musel do hry mladík Filip Gustavsson. Ten by se měl představit i dnes.

00:00 Philadelphia Flyers – New York Islanders

Flyers se potácí v průměru a dost možná je to bude stát play off. Momentálně se nacházejí až na pátém místě. Nevyrovnanost výkonů je velkým problémem. Důkazem budiž série s Ostrovany. První vydřená výhra, pak prohra o pět gólů. Letci mají také nejhorší obranu v divizi, inkasovali už 105krát. Isles po úžasné sérii výher trošku polevili, nicméně stále se dělí o čelo divize.

00:30 Minnesota Wild – Anaheim Ducks

Tohle se nepovedlo. Wild zamířili po povedené šňůře domácích zápasů do Colorada, kde se však s žádným přátelstvím nesetkali. 1:5, 0:6 a alou domů. Spravit náladu si Divočáci budou moci proti tragickým Ducks, kteří se více než na výsledky soustředí na pravidelné dávky zkušeností pro Trevora Zegrase a Jamieho Drysdalea.

03:00 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Kdo je zastaví? Colorado se plně uzdravilo a je to vidět. Šest výher v řadě, útočná euforie a druhé místo v tabulce. Všechny pochyby jsou rázem pryč. To ale neplatí o domácích, kteří sice přestřihli šňůru proher, nicméně letos to zase nevyjde a play off jim s největší pravděpodobností unikne. V současném rozpoložení by si na nich Laviny měly smlsnout.

03:00 Vancouver Canucks – Winnipeg Jets

Velký večer hlavně pro útočníka Jets Paula Stastnyho, který dorovná v počtu odehraných zápasů svého legendárního otce. Jakýkoliv sentiment ale půjde stranou. Canucks totiž vyhráli čtyři ze svých posledních pěti utkání. Ukázali velkou vnitřní sílu, protože hned třikrát uzmuli zápas ve svůj prospěch až v prodloužení či nájezdech. Na Jets rázem ztrácejí jenom tři body. Canucks však doma Jets neporazili od konce roku 2016.

03:00 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues

Vegas v posledním zápase přišlo o sérii výher. Na ledě Kings se dokázalo prosadit jenom jednou, a tak z kalifornské metropole odjelo s prázdnou. To Blues po pěti prohrách v řadě konečně zabrali a dvakrát porazili San Jose, díky čemuž si utvořili pětibodový náskok nad dotírajícím Los Angeles. Týmy spolu letos hrály už třikrát, pokaždé z toho byly gólové hody (4:5 sn, 5:4 pp, 5:1).

03:30 San Jose Sharks – Los Angeles Kings

Sharks po nadějné sérii tří výher opět spadli do zmaru a utrpení, čtyři prohry v řadě jsou jakýmsi koloritem letošní sezony. Jejich dnešní soupeř čeká na jakékoliv zaváhání první čtyřky, aby se mohl dostat do play off. Naposled si Kings vyšlápli na suveréna z Vegas. Dva body budou chtít Kopitar a spol. vydolovat i dnes.

