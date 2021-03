Bohaté sobotní menu. Uvidíme Panarina? A probudí se Sabres?

Sobotní menu v NHL bude klasicky bohaté. Začíná se už od sedmi večer a pokračuje se přes celou noc. Dost možná se do sestavy Rangers vrátí Artěmij Panarin, to uvidíme zhruba v sedm večer. V noci pak bude k vidění například derby mezi Islanders a Devils či duel Toronta s Winnipegem.

19:00 Boston Bruins – New York Rangers

Celý sobotní program započne v Bostonu, kde se domácí opět střetnou s Rangers. Poslední zápas byl jednoznačnou záležitostí ve prospěch Bruins, kteří hosty vynulovali. V ofenzivě by Blueshirts mohl konečně pomoci Artěmij Panarin, jenž se v průběhu posledních dní objevoval na trénincích a už by měl být k dispozici.

23:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars

Dallas po šesti zápasech doma konečně vyjíždí ven. V Columbusu bude chtít bodovat, jelikož se jedná o jednoho z přímého soupeřů v boji o play off. Oba týmy se ale nachází ve velké nepohodě. Výhry v posledních zápasech oba celky napočítají na prstech jedné ruky. Soupeři se letos setkali už čtyřikrát, zatím je z toho bilance 2:2. Kdo ji překlopí na svou stranu?

01:00 Calgary Flames – Montreal Canadiens

Nové koště dobře mete. Darryl Sutter, nový trenér Flames, se na lavičce uvedl výhrou 2:1 proti dnešnímu soupeři. Tyhle týmy jsou v tabulce sousedy, o něco lépe jsou na tom Canadiens. V týmu hostů je v solidní formě například veterán Perry, z celku domácích zase v posledním zápase zazářil dvěma brankami Josh Leivo.

01:00 New Jersey Devils – New York Islanders

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Devils sice minulý týden překvapili výhrou na ledě Bruins, nicméně pak zase dvakrát prohráli a pořád tápou u dna tabulky. Vždyť doma vyhráli jenom dvakrát! To Islanders je tým, který hraje v neskutečné formě. Z posledních deseti zápasů vyhrál hned osm. Je tak na čele tabulky své divize.

01:00 Philadelphia Flyers – Washington Capitals

Philadelphia má zatím dost nevyrovnanou formu, což má za důsledek až páté místo v divizi. To Washington začíná sbírat výhry ve větší míře a je dva body od prvního místa. Největší devízou hostů je samozřejmě ofenziva, která patří k nejlepším lize. Také to v minulém zápase potvrdili, když Flyers nasypali pět branek.

01:00 Tampa Bay Lightning – Nashville Predators

Domácí mají jedinou možnost. Vyhrát. Po šestigólové ostudě v Detroitu svým fanouškům dluží omluvu v podobě vyhraného zápasu. Nashville by mohl být ideálním soupeřem, jelikož má obrovskou marodku a otazníky visí nad spoustou důležitých hráčů. Letos navíc Blesky vstřelily Predátorům už 19 gólů ve čtyřech zápasech.

01:00 Florida Panthers – Chicago Blackhawks

Uvidíme zde ofenzivní smršť? Oba týmy dokážou dát hodně branek, což potvrzují i vzájemné duely. V těch dvou letošních padlo dohromady šestnáct gólů. Na straně domácích dokáže vstřelit gól téměř kdokoliv, hosté mají superzbraň v podobě Patricka Kanea, který nedávno prolomil hranici 400 gólů v NHL.

01:00 Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets

Toronto se po třech porážkách v řadě opět naladilo na vítěznou vlnu, když v posledním zápase porazilo právě dnešního soupeře. V prodloužení rozhodl pěknou brankou Auston Matthews. Zatímco domácí vedou divizi, Jets se musejí poohlížet po každém bodu, jelikož boj o play off je v Severní divizi urputný.

01:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

Horší už to být nemůže, ne? Zdá se, že pro Sabres tohle neplatí. Devět proher v řadě, Eichel i McCabe mimo hru. Jako zlý sen. To Penguins mají v zádech čtyři výhry v řadě a pořádně se jim rozjíždí ofenziva. V pátek v noci se tyto dva týmy střetly poprvé a Buffalo to odneslo pěti góly. Malkin se blýsknul dvěma body.

02:00 St. Louis Blues – Vegas Golden Knights

Vegas zatím vévodí divizi, nicméně domácí se drží v těsném závěsu a na to, kolik zraněných hráčů mají, si vedou skvěle. Poslední tři zápasy sice prohráli, ale pokaždé si odnesli alespoň bod. V zápase, jenž se hrál v noci na sobotu, si dva body připsal Tarasenko. Jeho návrat je srovnatelný s tím, kdyby došla nová posila. Vyhrají konečně Blues?

04:00 Vancouver Canucks – Edmonton Oilers

V Edmontonu zatím mohou být spokojení, druhé místo v divizi za Torontem prozatím není špatný výsledek. Dnes zavítají do Vancouveru, kde je situace zcela opačná a kde se očekávání zatím rozhodně neplní. Pro fanoušky Canucks rozhodně není dobrou zprávou ani to, že pekelné tempo rozjel Connor McDavid, jenž letos jako první hráč pokořil hranici 50 kanadských bodů.

04:00 Anaheim Ducks – San Jose Sharks

Souboj dvou nejhorších týmů Západní divize. Naposledy se utkaly v noci na sobotu a byla z toho ostudná prohra Kačerů 0:6, třemi body se ukázal Labanc. V zápase před tím Ducks dostali pětku od Kings. Velkým problémem je ofenziva a pouze 62 vstřelených branek. Vylepší tuto bilanci dnes v noci?

