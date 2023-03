Bohatý program sobotní noci! Boston vs. Detroit navíc ve výborném čase

Nadupaný program čeká NHL v noci ze soboty na neděli. Volno mají pouze dva celky, jde o Anaheim a Calgary. Zbylých 30 celků půjde do akce. První utkání večera začne v sedm hodin večer našeho času, kdy půjdou do akce Bruins proti Red Wings.

Evropský fanoušek se může těšit na utkání Bostonu proti Detroitu. Po deseti výhrách v řadě zastavili rozjeté Bruins Olejáři, kanadský celek otočil z 0:2 na 3:2. Boston však stále suverénně kraluje celé lize. V divizním souboji je vyzve Detroit, který naposledy proti Blackhawks přerušil sérii porážek.

V půl desáté začne divizní souboj mezi Pittsburghem a Philadelphií. Oba celky se v letošní sezoně střetly zatím pouze jednou, koncem listopadu byli úspěšnější Tučňáci, kteří své soupeře zdolali poměrem 4:1. Pens jsou na tom lépe i v tabulce, živí šance na play off, zatím co Letci jsou v dolní části ligové tabulky.

Od jedenácti začne souboj mezi Buffalem a Rangers. Sabres by rádi odčinili poslední zápas, ve kterém dostali od Dallasu deset kousků. Ani předchozí souboje s Islanders či Oilers nedopadly pro Buffalo dobře a play off se jim spíše vzdaluje. Rangers se aktuálně nachází na šesté pozici ve Východní konferenci, která vyřazovací boje zatím zaručuje. Po prohrách s Ottawou a Bruins se hokejistům z New Yorku podařilo zdolat Canadiens.

O půlnoci jdou do akce Laviny, které vyzvou Arizonu. Laviny se nenachází v optimální formě, z posledních pěti duelů dokázali zvítězit pouze jednou, když nadělili kanára San Jose. Naopak Kojoti mají na kontě dvě výhry, když zdolali St. Louis a Nashville. Půjde o druhé měření sil v aktuálním ročníku, první vzájemný souboj zvládla lépe Arizona, která zvítězila poměrem 6:3.

Hurikáni vyzvou lídry Západní konference. Canes jsou na tom v posledních dnech poměrně dobře, z pěti odehraných zápasů smutnili pouze jednou, když jim nadělilo Vegas šest branek. Stejný soupeř bude na druhé straně ledové plochy stát i dnes. Rytíři si od posledního vzájemného zápasu připsali do statistik výhru po nájezdech proti Devils, výhru v základní hrací době proti Canadiens, klopýtnutí na ledě Floridy a úspěšné prodloužení proti Tampě.

Columbus přivítá na svém ledě St. Louis. Modrokabátníci poslední tři zápasy prohráli, když nezvládli duely proti Seattlu, Ottawě a Pittsburghu. Ani Blues nemají optimální formu, po dvou porážkách dokázali vyhrát zápas se San Jose, vítězný gól si připsal Jakub Vrána, který může být jedním z tahounů St. Louis.

Florida bojuje o play off, nyní vyzve Winnipeg. Celku z východu se v posledních zápasech daří sbírat důležité body do tabulky. Z pěti utkání nebrali hokejisté Floridy body pouze jednou, když padli s Nashvilem. Winnipeg také bojuje o play off, ale posledních pět zápasů dopadlo pro Jets špatně, když dokázali zvítězit pouze nad Edmontonem.

Montreal přivítá Ďábly z New Jersey. Canadiens se nachází ve spodních patrech tabulky a ani současná forma celku z Kanady není přívětivá. Montreal prohrál posledních pět duelů, i když proti Carolině a Rangers dokázal vydolovat alespoň bod. U Devils se v posledních dnech střídají prohry a výhry, naposledy překlopili na svou stranu souboj s Washingtonem.

Tampa z posledních sedmi duelů slavila pouze jednou, když zdolala Letce z Philadelphie. Poslední zápas proti Vegas navíc nabídl velmi vyhrocený souboj, ve kterém rozhodčí rozdali 146 trestných minut. Chicago je na tom velmi podobně, z posledních sedmi utkání dokázalo jen vynulovat Ottawu. Ve včerejším duelu ztratilo dobře rozjeté utkání proti Floridě.

Kanadský souboj mezi Torontem a Edmontonem začne v jednu hodinu ráno. Oba celky míří vstříc vyřazovacím bojům, v posledních zápasech navíc zdolaly kvalitní týmy. Toronto uspělo proti New Jersey a Edmonton zapsal cenný skalp Bruins.

Ostrované z New Yorku jsou celkem, který je na pomezí vyřazovacích bojů. V posledních dnech však pilně sbírají body do tabulky, zvládli pět utkání alespoň s bodem v řadě. Na druhé straně ledové plochy budou stát Capitals, kteří jsou od play off trošku více vzdáleni, nepřidali jim ani poslední dvě prohry s Devils a Kings.

Velmi zajímavý souboj se bude konat v Seattlu. Střetnou se celky s velmi dobrou formou. Krakeni z posledních šesti utkání padli pouze jednou, a to v přestřelce s Ottawou. Dallas z posledních pěti duelů zaváhali jen jednou, naposledy si však Stars připsali velmi dominantní výhru 10:4 nad Buffalem.

Kanadský duel nabídne zápas mezi Vancouverem a Ottawou. Kosatky se naposledy radovaly v zápasech proti Anaheimu, Nashvillu a Torontu. Senátoři mají v posledních dnech také velmi slušnou formu, ze sedmi odehraných duelů se radovali hned šestkrát, nezvládli pouze duel s Chicagem.

Rozjeté LA přivítá na svém ledě hokejisty z Nashvillu. Králové zvládli posledních pět zápasů a nahání Vegas v čele Západní konference. Predátoři jsou aktuálně na vlně proher, když nezvládli poslední dva duely s Vancouverem a Arizonou.

Sharks v půl páté ráno přivítají na svém ledě Minnesotu. Z posledních osmi duelů zvítězilo San Jose pouze jednou, když po prodloužení slavilo na ledě Winnipegu. Minnesota je v mnohem lepší formě, z posledních šesti duelů padla pouze jednou, a to na proti Calgary, kde úřadoval gólman Markström, který vytáhl 40 zákroků k vychytané nule. Wild se však budou muset obejít bez své největší hvězdy, Kirill Kaprizov bude pár týdnů chybět kvůli zranění v dolní části těla.

