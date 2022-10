Bohatý program v noci na pátek! V jednom utkání se objeví až devět Čechů

NHL pokračuje zběsilým tempem dál! V noci na pátek čeká nejslavnější ligu světa hned 10 utkání, střetnou se například dvě české kolonie Boston s Detroitem. Vancouver se pokusí o první výhru na ledě Seattlu, Ottawa bude hájit domácí neporazitelnost.

Tradičním časem startu zápasů mimo víkend je jedna hodina ranní. V tuto dobu se do souboje o body pustí Boston s Detroitem, v utkání se může představit až devět Čechů! Za Medvědy válí hlavně David Pastrňák, který vede s dvanácti body týmovou produktivitu. Red Wings zase táhne Dominik Kubalík, který si během šesti zápasů připsal deset bodů.

Další duel obstarají Buffalo a Montreal. Sabres si zatím nevedou špatně, z šesti utkání vydolovali osm bodů do tabulky a nejproduktivnějším hráčem je obránce Rasmus Dahlin. Montreal je na tom o kapku hůře, když v sedmi utkáních posbíral šest bodů.

Ottawa by ráda pokračovala ve šňůře výher, Senátoři doma ještě neprohráli, nyní vyzvou v Canadian Tire Centre Minnesotu. Celek z hlavního kanadského města se však bude muset dlouhodobě obejít bez Joshe Norrise. Wild nemají vstup do ročníku ideální, když ze šesti zápasů vyhráli pouze dva.

V jednu hodinu ráno začne také utkání mezi Flyers a Panthers. Philadelphia opanovala čtyři zápasy z šesti, takový start od Letců čekal asi málokdo. Jedním z celků, který však celek z Pensylvánie dokázal přemoci byla právě Florida. Panteři mají výsledky zatím jako na houpačce, naposledy padli s Chicagem.

O hodinu později se na ledové ploše setkají Nashville se St. Louis. Predátoři od návratu z Evropy ještě nedokázali zvítězit a připsali si pouze bod za nájezdy ze zápasu s LA Kings. Blues mají na kontě šest bodů za pět výher, naposledy však padli v noci na čtvrtek s Edmonton.

Velmi dobře začali sezonu v Dallasu, poslední dva zápasy však Stars prohráli, a to pokaždé o dvě branky. Nejprve je přemohla Ottawa, poté Boston. Naopak Washington poslední dva zápasy dovedl do vítězného konce, podařené zápasy proti LA a New Jersey znamenaly přísun bodů do tabulky.

Chicago doma v půl třetí přivítá Edmonton. O Blackhawks se před sezonou hodně pochybovalo, nyní jsou však na čtyřech výhrách v řadě, dalším vyzyvatelem bude Edmonton. Olejáři hráli v noci na čtvrtek v St. Louis, se kterými si poradili poměrem 3:1.

Na čtyři hodiny ráno mají budíček fanoušci Seattlu a Vancouveru. Krakeni svou druhou sezonu nezačali vůbec špatně, když si připsali v osmi zápasech tři výhry. Naopak Vancouver se vyhřívá na chvostu celé ligy a na svou první výhru stále čeká, kromě toho je mnoho hráčů mimo kvůli zdravotním problémům.

LA Kings doma přivítají v půl páté ráno Winnipeg. Králové naposledy vyhráli utkání v Tampě, kterou porazili poměrem 4:2. V dresu LA zatím váli Gabriel Vilardi, který má zatím více než bod na zápas. Jets doposud posbírali z šesti zápasů šest bodů do tabulky, naposledy vyzráli na St. Louis.

V ten samý čas odstartuje i utkání mezi San Jose a Torontem. Sharks mají na kontě pouhé dvě výhry, a to proti Rangers a Philadelphii. Čtyři body v tabulce však znamenají 14. pozici v Západní konferenci. Toronto je na tom mnohem lépe, výhry si připsalo celkem čtyři a na Východě je momentálně sedmé.

Kompletní program

01:00 Boston Bruins – Detroit Red Wings

01:00 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens

01:00 Ottawa Senators – Minnesota Wild

01:00 Philadelphia Flyers – Florida Panthers

02:00 Nashville Predators – St. Louis Blues

02:30 Dallas Stars – Washington Capitals

02:30 Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers

04:00 Seattle Kraken – Vancouver Canucks

04:30 Los Angeles Kings – Winnipeg Jets

04:30 San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs

