Boj o čelo na Západě i další vstupenky do vyřazovacích bojů

Základní část NHL se blíží do finiše. O poslední čtyři vstupenky do play off se povedou ještě tuhé boje, už po dnešní noci se může počet celků usilujících o účast v play off snížit. Zároveň by se mohli kvalifikovat hokejisté ze Seattlu. V noci na pátek se na ledových plochách v NHL představí hned 28 celků.

Velká spousta utkání má plánovaný start už na jednu hodinu po půlnoci. V tento čas zamíří na led i hokejisté Bostonu, kteří mají jistotu vítězství divize i celé základní části. Parta kolem Davida Pastrňáka přivítá na domácím stadionu Toronto, které už může být ohledně postupu do play off také v klidu. Půjde o čtvrté měření sil v letošním ročníku, Boston zvládl vyhrát proti Torontu dvakrát, Maple Leafs mají na kontě jednu výhru.

Důležitý souboj se bude hrát v Detroitu, kam dorazí hráči Buffala. Oba celky stále pomýšlí na účast ve vyřazovacích bojích. I když Detroit má play off nejvíce vzdálené a jedná se převážně o teoretické počty. Rivalové z Atlantické divize se střetnou počtvrté, všechny předchozí duely v sezoně vyhrálo Buffalo.

Florida vs. Ottawa, to je další zajímavý duel směrem k play off. Oba celky nemají účast ve vyřazovacích bojích jistou, Senátoři navíc v případě prohry ztratí poslední naději na bitvu o Stanley Cup. Naopak Florida je velmi blízko postupu, ale ještě nemá nic zdaleka jistého. Půjde o třetí vzájemný souboj v probíhající sezoně.

Montreal přivítá na ledě Washington. Nyní je už jasné, že celek z hlavního města Spojených států bude poprvé po devíti letech v bojích o Stanley Cup chybět. Ani poslední duely nejsou v podání Capitals optimální, aktuálně mají za sebou šňůru čtyř porážek v řadě. Proti Montrealu by si mohli spravit chuť, oba letošní duely vyhráli, a to poměrem 3:1 a 9:2.

Utkání mezi New Jersey a Columbusem má jasného favorita. Zatímco Ďáblové si bezpečně zajistili účast ve vyřazovacích bojích, Blue Jackets živí naděje na výhru v draftové loterii a zisk Connora Bedarda. Letošní ročník není z jejich pohledu vůbec vydařený. Předchozí dva duely z aktuální sezony opanovali hokejisté z New Jersey.

V jednu ráno začíná i souboj mezi Pittsburghem a Minnesotou. Wild mají play off jisté, ale Tučňáci stále bojují o divokou kartu na Východě, kde je to pořádně našlapané. Půjde o druhý vzájemný souboj v probíhající sezoně, ten první zvládli lépe hokejisté z Pittsburghu.

V půl druhé ráno začne souboj mezi Islanders a Tampou Bay. Ostrované aktuálně drží druhou divokou kartu na Východě, ale musí očekávat nápor dalších vlčáků, kteří by si play off rádi zahráli také. Naopak Tampa už se může na vyřazovací boje připravovat.

Další porce duelů začíná ve dvě ráno. V Nashvillu se představí Carolina. Predátoři ještě živí naději na účast v bojích o Stanley Cup. Carolina má účast jistou, ale bojuje o výhru Metropolitní divize, ve které aktuálně vede o tři body před New Jersey. Jediný vzájemný duel dnešních soupeřů se konal začátkem ledna a zvítězil Nashville.

Ve stejný čas se na ledě St. Louis představí hokejisté z New Yorku. V dresu Blues pookřál Jakub Vrána, který má po výměně v 16 zápasech hned 12 kanadských bodů. Na druhé straně září Filip Chytil, český útočník letos prožívá nejlepší sezonu v dosavadní kariéře a díky skvělým výkonům si vysloužil novou smlouvu.

Dallas vyzve na domácím ledě Philadelphii. Stars mají jistotu vyřazovacích bojů a špatná není ani jejich aktuální forma. Z posledních pěti duelů vyhráli třikrát, nezvládli jen duely s Vancouverem a Coloradem. Naopak Flyers ani letos díru do světa neudělají, navíc jsou i kvůli velké marodce na vlně čtyř proher v řadě. Jediný vzájemný duel v aktuálním ročníku zvládl lépe Dallas.

Ve čtyři ráno se chystá duel Vancouveru z Chicagem. Oba týmy si letošní play off nezahrají, Blackhawks se navíc přetahují o poslední příčku v celé lize s Anaheimem a Columbusem.

Šlágrem noci může být souboj mezi Vegas a LA, kteří se přetahují o čelo v Západní konferenci. Golden Knights aktuálně disponují náskokem čtyř bodů na své dnešní soupeře, kteří drží třetí pozici na Západě. Mezi nimi je ještě Edmonton, kanadský celek má odehrán jeden zápas navíc. Vzájemná zápasy z letošní sezony hovoří ve prospěch LA, kteří zvítězili dvakrát, jednu výhru zapsalo i LA.

V půl pátí ráno se v San Jose představí obhájci Stanley Cupu. Oba celky se potkaly už v noci na středu, kdy dramatický duel dospěl až do prodloužení. Při hře ve třech rozhodl Nathan MacKinnon. Colorado uspělo i začátkem března na domácím ledě, tehdy to bylo poměrem 6:0.

Poslední duel noci se odehraje v Seattlu, který doma přivítá Arizonu. Kojoti mají na šňůře proher už osm korálků, a to včetně duelu z noci na středu, kdy je porazil i jejich dnešní soupeř. Seattle si v případě výhry může zahrát premiérové play off. Vstupenku do vyřazovacích bojů získají i v případě zisku jednoho bodu, ale zároveň by potřebovali zaváhání Nashvillu v zápase s Carolinou.

