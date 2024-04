Boj o divoké karty vrcholí. V akci budou Detroit, Washington i Philadelphia

V noci na sobotu nabídne kanadsko-americká NHL šest duelů. První z nich je na programu v 1:00, poslední zápasy začnou o tři hodiny později.

Hodinu po půlnoci se začne hrát v Buffalu, které na domácím ledě přivítá Philadelphii. Zatímco Šavle už to s postupem do play-off budou mít velmi složité, Letci jsou k postupu blízko, přestože pětkrát za sebou prohráli. Přestalo se dařit i Washingtonu, který by rád urval překvapivé body na ledě Caroliny.

Také Detroit se ve Východní konferenci motá okolo postupových pozic, jenže ani Red Wings nemají zrovna optimální formu. V dalším duelu budou hrát proti zatím nejlepšímu celku NHL Rangers. Až krátce po 3:00 začne měření sil mezi Edmontonem a Coloradem, tedy souboj celků, které se už chystají na play-off.

Naopak v utkání mezi Anaheimem a Seattlem už nepůjde prakticky o nic. Úřadující šampion z Vegas dále zavítá na arizonské kluziště.

Share on Google+