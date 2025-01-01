Boj o místenku mezi hvězdami. Kdo může být překvapením v kanadské nominaci na ZOH?

31. srpna 1:54Adam Čuba
To, že má kanadská hokejová reprezentace pro olympijský turnaj v Miláně z čeho vybírat, je veřejně známá věc. Na nedávno proběhlém kempu si jádro budoucího týmu utvořené na netradičním 4 Nations Face Off, v čele s Connorem McDavidem, pochvalovalo, že se vítězná parta opět sešla, z úst hráčů padala samá superlativa. Jsou tu ale také borci, kteří se 4 Nations nezúčastnili a také by rádi promluvili do nominace na ZOH. Zde je několik z nich. Dodejme, že všichni, až na jedno jméno, se zmíněného kempu účastnili, a měli by tak mít reálnou šanci na pozvánku do Itálie.
Logan Thompson (Washington Capitals)
Zdá se, že o brankovišti mají Kanaďané víceméně jasno, na kemp do Calgary pozvali jen tři gólmany, stejnou trojici, jaká chytala na 4 Nations. Ale přeci jen... Osmadvacetiletý Thompson má za sebou velmi dobrou sezonu ve Washingtonu, čísla měl vlastně lepší než kterýkoli z trojice Binnington, Hill, Montembeault. Startérem na ZOH bude sice na devadesát devět procent právě Jordan Binnington, nicméně opomenout Thompsona z nominace úplně? Ukázka veliké důvěry k ustálené trojici brankářů.
Robert Thomas (St. Louis Blues)
Všestranný útočník je povahou vítěz. Se St. Louis si sáhl na Stanley Cup, dvakrát vyhrál juniorskou OHL, jednou dokonce prestižní Memorial Cup a je mistrem světa v kategorii U20 z roku 2018. V NHL si drží vysokou výkonnost, za poslední čtyři roky se dokonce pyšní bilancí více než bodu na utkání. Kanadské reprezentaci může nabídnout kvalitu na obou koncích kluziště, navíc je schopen hrát na centru i na křídle.
Macklin Celebrini a Connor Bedard
Dvojice supertalentovaných mladíků by byla pro nejbližší ZOH zřejmě největším překvapením nominace. Jejich přítomnost v Itálii by ale dávala smysl i klidně jako investice do budoucna. Koneckonců oba dva by bezpochyby měli být hlavní tváří Kanady na další olympiádě v roce 2030, letos by tak mohli nasát atmosféru, třeba i jako náhradníci. O něco blíže pozvánce je zřejmě mladší Celebrini, který měl loni přeci jen o kousek oslnivější sezonu v San Jose (25+38).
Zach Hyman (Edmonton Oilers):
Neúnavný bruslař Hyman je parťákem z lajny největší kanadské hvězdy – Connora McDavida. A to mu směrem k nominaci nahrává, ač tedy tým na 4 Nations na začátku letošního roku, i vinou slabšího startu do sezony, neudělal. Jeho šance na start pod pěti kruhy se každopádně jeví jako velmi slušné, na čemž se shodli i experti kanadské televize TSN v jedné ze svých letních diskusí.
Evan Bouchard (Edmonton Oilers):
Další McDavidův parťák, zároveň TOP obránce Oilers, který za poslední dva roky zvládl i s play off udělat monstrózních 204 bodů. Bouchard trošku doplácí na přetlak v kanadské obraně, číslo jedna je a bude pro javorové listy Cale Makar. Vzhledem k tomu, že v případě obou jsou hlavní devízou ofenzivní schopnosti, je otázkou, zda se pro Boucharda najde místo třeba i ve třetím obranném páru, nebo zda dostane přednost jeden z prověřenějších, všestrannějších zadáků.
Tom Wilson (Washington Capitals):
Známý tvrďák z Washingtonu se netají tím, že by chtěl o nominaci na ZOH zabojovat. To, že si dělá naděje, má podloženo pádnými argumenty, loni zvládl pokořit osobní maximum v gólech i bodech (33+32). Tady hodně záleží, kudy se vedení kanadské reprezentace vydá. Vezme na turnaj třeba jednoho z mladíků (Bedarda, Celebrini), nebo dá přednost jistotě v podobě zkušenějších borců jako jsou třeba právě Wilson s Thomasem?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.