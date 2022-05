Boj o poslední volné místo. Dokáže Carolina vyhrát na venkovním ledě?

Kdo doplní nejlepší čtyřku letošní sezóny? Po vyřazení St. Louis se k Edmontonu přidalo Colorado a nyní už je třeba jen zodpovědět otázku, kdo se o účast ve finále Stanley Cupu porve s Tampou. Blíže k tomu má Carolina. Utkání startuje ve dvě hodiny ráno.

Už jen jedno vítězství zbývá Carolině k postupu do finále Východní konference a vyřazení New York Rangers. Poté, co Hurricanes nevyšly zápasy v Madison Square Garden, tak v pátém zápase doma opět zvítězili a jsou tak jen krůček od série s Tampou. Naopak Rangers budou bojovat o rozhodující sedmý zápas.

Pátý zápas v hale Caroliny odstartovali lépe domácí. Na konci 13. minuty se trefil ve vlastním oslabení Vincent Trocheck poté, co se s Jordanem Staalem dostali do přečíslení dva na jednoho. Rangers v první třetině ještě stačili srovnat trefou Miky Zibanejada, v polovině druhé třetiny ale Hurricanes šli opět do vedení zásluhou Teuva Teräväinena. Výhru domácích ještě potvrdil v čase 53:01 Andrej Svečnikov kličkou mezi nohy gólmana. Asistenci na tomto góle si zapsal i Martin Nečas.

