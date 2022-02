Boje na západní frontě! Minnesota hostí Detroit, San Jose vyzve Edmonton

Ani tuto noc program NHL nebude nejbohatší, souboje o důležité body ale nebudou chybět. V Západní konferenci totiž bojuje o vyřazovací část téměř každý tým, souboje Winnipeg – Chicago a San Jose – Edmonton tedy mohou být v konečném součtu hodné důležité. Minnesota a Seattle hostí protivníky z východu, první jmenovaný celek narazí na Detroit a druhý na Toronto.

Minnesota zapisuje jednu výhru za druhou, v posledních deseti zápasech jich zaznamenala rovnou osm. Detroit ale nezůstává pozadu a v poslední době prožívá menší obrození, protože vyhrál dvakrát za sebou, takže se začíná dotahovat na Boston. Do formy se vrací také Filip Zadina, který naposledy rozvlnil síť proti Philadelphii. Zapíše se na střeleckou listinu i dnes?

Seattle to bude mít v domácím prostředí mnohem složitější než Minnesota, protože na jeho led přijíždí nadupané Toronto. To sice padlo dvakrát za sebou, ale to nejspíš byla jen ojedinělé zaváhání, protože Maple Leafs hlavně vyhrávají. Duo Auston Matthews – Mitchell Marner navíc ukazuje svou smrtonosnost a už dlouho se nestalo, aby se jeden z této dvojice bodově neprosadil. Kraken však může být tuhým soupeřem, protože naposledy porazil Anaheim a dnes bude chtít poprvé v historii porazit také Toronto.

Winnipeg i Chicago trápí rozsáhlá marodka, což se výrazněji podepisuje na výsledcích Blackhawks, kteří v posledních deseti utkáních zvítězili jenom dvakrát. Jets sice také neprožívají ideální fazónu, ale v poslední době se konečně začínají probouzet, naposledy zaskočili Nashville, díky čemuž si stále drží přijatelnou pozici v bojích o play off. Proti Chicagu navíc nepohráli již tři duely v řadě, zapíší proti němu další výhru?

Nejzajímavější duel noci nás čeká až v ranních hodinách, dojde na souboj Žraloků a Olejářů. Tyto celky v tabulce dělí pouze tři body a oba týmy navíc bojují o play off, avšak ani jeden si v tom nevede úplně nejlépe. O něco lepší formu má aktuálně Edmonton, který si naposledy vyšlápl na Islanders, ale Connor McDavid a Leon Draisaitl rozhodně nesbírají tolik bodů, kolik by si představovali. San Jose je ještě ve větší bídě, padlo třikrát v řadě a ani jeden z tahounů se příliš často neprosazuje. To bohužel pro české fanoušky potvrzuje i Tomáš Hertl, který na bod čeká už dva týdny. Uvidíme, jestli bídu dnes protrhne.

Kompletní program

02:00 Minnesota Wild – Detroit Red Wings

03:00 Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs

03:00 Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks

04:30 San Jose Sharks – Edmonton Oilers

