Bolí to a štve mě to. Pastrňák po vyřazení kroutil hlavou, čas mu utíká mezi prsty

2. května 10:00

David Zlomek

Když David Pastrňák předstoupil po vyřazení z play-off před novináře, v jeho hlase nebyla slyšet jen únava, ale především tíha uvědomění, jak rychle hokejový čas utíká. Boston Bruins sice v sérii s Buffalem bojovali, ale v klíčových momentech jim chyběl klid i štěstí. „Je to smutné. Udělali jsme pár chyb a ty skončily v naší síti. Soupeř je až příliš šikovný na to, aby takové dárky nevyužil,“ popisoval první pocity.

Přestože se Bruins loučí dříve, než si přáli, Pastrňák odmítá sezonu vnímat jako totální propadák. Tým, který byl na startu odepisován, se dokázal semknout a probojovat se přes šíleně nabitou Atlantickou divizi. „Jsem na tuhle partu hrdý. Od prvního dne jsme makali a vybudovali jsme tým, který měl tvář. Jenže jsme narazili na Buffalo. Vyhráli divizi z nějakého důvodu, mají neuvěřitelnou rychlost a jejich obránci jsou v útoku extrémně aktivní. Byli prostě lepší,“ uznal sportovně sílu soupeře.

Zároveň trefně poznamenal, že ani fenomenální výkon v brankovišti tentokrát nestačil: „Měli jsme v bráně neuvěřitelného Swaymana, a stejně jsme prohráli. Nedokázali jsme jim to dostatečně ztížit.“

Velkou diskuzi vyvolala Pastrňákova proměna z čistokrevného střelce v distributora puků. V letošní sezoně často vypadal spíše jako mozek operace než jako ten, kdo má za úkol akci zakončit. „Přesilovky jdou skrz mě a nevadí mi tvořit, ale upřímně, vzalo mi to hodně sebevědomí v zakončení,“ přiznal upřímně český útočník. Na otázku, zda se v budoucnu plánuje vrátit ke svému agresivnějšímu stylu střelby, odpověděl opatrně: „Ještě je brzy na to něco říkat, ale byla to role, kterou jsem letos v týmu měl. Zvykl jsem si na to, ale v play-off musíte najít cestu, jak puky do sítě prostě dotlačit. A to se nám nepovedlo.“

Nejsilnější moment rozhovoru však přišel, když se téma stočilo k jeho věku. David Pastrňák oslaví za pár týdnů třicítku a začíná vnímat hokejovou pomíjivost úplně jinak než v dobách, kdy jako „ucho“ do ligy vletěl. „Už mi bude třicet. Ke Stanley Cupu jsem se zatím přiblížil jen jednou a je to každým rokem těžší a těžší,“ zamyslel se nahlas.

Připomněl slova legendárního Patrice Bergerona, kterému jako mladý dříve tak úplně nerozuměl. „V lednu vám dřív přišlo, že sezona trvá věčnost. Dneska? Máte rodinu, život a všechno uteče jako mrknutí oka. To samé říkám teď mladým klukům u nás. Nesmíte vyplýtvat žádnou příležitost.“

