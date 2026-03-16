Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 do Prahy

16. března 17:42

Ondřej Mach

Je to černé na bílém. Calgary, Edmonton a... Praha! Česká metropole – konkrétně O2 arena – se stane jedním z hostitelských center Světového poháru, který se uskuteční v roce 2028. NHL to ohlásila po pondělním zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

„Ve sportu neexistuje žádná mezinárodní soutěž, která by se vyrovnala vášni, dovednostem a vzrušení z toho, když se nejlepší z nejlepších v hokeji sejdou, aby reprezentovali své země – loňský turnaj 4 Nations Face-Off a nedávné zimní olympijské hry byly jen nejnovějšími příklady,“ uvedl komisař nejlepší ligy světa Gary Bettman.

Diváci v Calgary a Praze zhlédnou program základních skupin, báječně obsazený turnaj vyvrcholí při play off v Edmontonu. Celkově se fanoušci můžou těšit na sedmnáct klání v rozmezí dvanácti dnů.

„My v National Hockey League a naši partneři z National Hockey League Players’ Association se nemůžeme dočkat, až přineseme Světový pohár v hokeji 2028 do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří,“ podotkl Bettman.

A dodal: „Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro hokejové fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této akce udělá skutečně nezapomenutelný zážitek.“

Historicky čtvrtý ročník World Cup of Hockey (nástupce Kanadského poháru) se bude konat v únoru 2028. Představí se na něm osm zemí, rozdělených do dvou skupin. O možnost pořádat přehlídku elitních hokejistů světa se ucházelo 28 měst.

„Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ prohlásil Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která prestižní akci v srdci Evropy zorganizuje.

„Tento turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z klíčových evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ předeslal dále Petera.

Střetu hokejové smetánky se kromě Česka s jistotou zúčastní USA, Kanada, Švédsko a Finsko. Mezi další kandidáty spadá Švýcarsko, Slovensko a Německo, otazník kvůli invazi na Ukrajinu visí nad Ruskem. Světový pohár naposledy před deseti lety hostilo Toronto, tehdy se z celkového triumfu radovaly javorové listy.

Vítězové Světového poháru v hokeji

2028: ?
2016: Kanada
2004: Kanada
1996: USA

Vítězové Kanadského poháru

1991: Kanada
1987: Kanada
1984: Kanada
1981: Sovětský svaz
1976: Kanada

