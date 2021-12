Bombarďák Frk táhne farmu Kings. Povolají ho do NHL?

Martin Frk na farmě pokračuje ve výborných výkonech, útočník Ontaria byl vyhlášen nejlepším hráčem AHL za listopad.

28letý útočník v uvedeném období odehrál osm zápasů, zazářil v nich 14 body za pět branek a devět nahrávek. Celkem v 16 utkáních letošní sezony nasbíral už 22 bodů s bilancí 10+12, v klubu není nikdo lepší a v celé soutěži jen dva borci.

Třetí nejproduktivnější hráč soutěže táhne Ontario, které je v tabulce Západní konference aktuálně druhé za Stocktonem. Martin Frk si vede skvěle nejen bodově, ale i ve statistice +/-, v tabulce pravdy je totiž na deseti kladných bodech.

Karlovarský odchovanec působí v zámoří už dvanáctou sezonu. Za tu dobu odehrál v AHL i s play off 324 duelů a zapsal 227 bodů (115+112), v roce 2017 dokonce slavil na farmě Detroitu v Grand Rapids Calder Cup – pohár pro vítěze ligy.

V NHL bombarďák, známý svou tvrdou střelou, dosud zaznamenal 118 startů a 39 bodů (18+21). Většinu z nich v Detroitu, který v roce 2018 vyměnil za Los Angeles. Kings mu zatím dali šanci jen v 18 kláních, které ozdobil osmi body (6+2).

Loni jej zbrzdilo i zranění, letos během kempu bojoval o místo v kádru. Ale neúspěšně a znovu zamířil na farmu. Tam však ukazuje, že by si povolávací rozkaz do prvního týmu zasloužil. Do letošního ročníku totiž naskočil v obdivuhodné formě!

Martin Frk by o sobě moc rád dal vědět i na té úplně nejvyšší úrovni. V Los Angeles mu totiž běží poslední rok ze současné dvouleté jednocestné smlouvy na 1,45 milionu dolarů, která mu mimochodem zaručuje v AHL stejný příjem jako v NHL.

