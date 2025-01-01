Bonus vyplacen, zvedne teď Price kotvy? Canadiens jeho smlouva překáží

2. září 14:55Tomáš Zatloukal
Čeká kanadského gólmana Careyho Price, byť samozřejmě jen na papíře, stěhování? Vše k tomu podle zámořského novináře Marca D'Amica směřuje. Obzvlášť, když potenciálnímu trejdu už nepřekáží tučná položka v kontraktu maskovaného fantoma. Bonus ve výši 5,5 milionů dolarů mu byl v pondělí vyplacen. Teď už skutečně představuje rozpočtově zodpovědnou variantu, jak si pomoct v boji s platovým stropem.
Stropová zátěž 10,5 milionu dolarů?
To je velké lákadlo pro kluby, které třeba teď i nad podlahou jsou, ovšem mají na soupisce vícero hráčů, kteří by mohli v létě 2026 získat status UFA a zároveň představují zajímavé artikly pro březnovou přestupovou uzávěrku.
A když k tomu přičtěte, že Price má nárok, po vyplacení bonusu, už jen na gáži ve výši 2 miliony dolarů a po sezoně 25/26 bude megalomanský pakt od Montrealu minulostí, jeho atraktivita pro tyto účely jedině stoupá.
Či snad minimálně neklesá.
Nevědět o jeho křehké psychice hodilo by se napsat, že na Price, vítěze Veziny i Hartovy trofeje, nahlíží zájemci jako na mrtvou duši. Na někoho, kdo sice jejich barvy nikdy hájit nebude, ale mimo led bude znatelnou pomocí.
Podobně v minulosti "píchli" s překonáním ligového minima na platy třeba Marián Hossa, Pavel Dacjuk, Chris Pronger či Jakub Voráček arizonským Kojotům, dnes už známým jako Mamutům z Utahu.
D'Amicův zdroj tvrdí, že by se Price mohl stěhovat již tento týden. Kam? Mluví se o San Jose, ale také o Pittsburghu. Ve hře má být i Chicago, Blackhawks by tak navázali na svůj nedávný manévr se Sheou Weberem.
Když se před pár měsíci zřekli služeb Petra Mrázka a Setha Jonese, přivedli Webera, či spíše jeho smlouvu, aby zůstali nad platovou podlahou.
Kam podle vás Priceův kontrakt zamíří? Pro montrealské dobro je důležité především to, aby k transferu skutečně došlo. Habs jsou zhruba šest milionů nad stropem, až naléhavě nutně si potřebují rozvázat ruce.
Pro okamžité další obchody?
Spíše pro získání flexibility a reakceschopnosti. Nutně nebudou hned přivádět posily, jen GM Kent Hughes a další funkcionář Jeff Gorton budou ze srdce rád, když získají možnost reagovat na vývoj nadcházející sezony.
Nebo třeba na náhlou dostupnost zajímavého centra. Právě střed útoku má být místo, kde by se Gortonovi zamlouvalo aktuální kádr ještě posunout.
