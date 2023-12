Borec na odstřel. Huberdeau je 17 zápasů bez gólu, trenéři neví, co s ním

V posledním pokusu o vymanění bojujícího Jonathana Huberdeaua z měsíc trvajícího bodového marasmu ho trenér Calgary Flames Ryan Huska ve čtvrtek na tréninku vyměnil se stejně trápícím se kolegou Andrew Mangiapanem. Moc možností už nezbývá.

Huberdeau je ve 12 zápasech bez bodu, v 17 zápasech nedal gól a alespoň dočasně se znovu setká s Eliasem Lindholmem a Jegorem Šarangovičem, se kterými začal přípravný kemp.

Mangiapane, který dal v posledních 24 zápasech dva góly a je třetím nejlépe placeným útočníkem Flames za Huberdeauem a Nazemem Kadrim, bude hrát s Mikaelem Backlundem a Blakem Colemanem.

Výměna však ponechává Huberdeaua, který má sezonu rozjetou na bídných 35 bodů, s Lindholmem, s nímž zatím neprokázal téměř žádnou chemii, prostě si nevyhoví.

Ale vzhledem k tomu, že Kadri našel domov vedle nováčků Connora Zaryho a Martina Pospíšila v nejlepší lajně týmu, neměl Huska zřejmě jinou možnost než znovu spojit dva hráče, kteří si prostě nesedli.

"Musí přijít na to, jak se dostat na stejnou vlnu. Jsou to dva z našich klíčových hráčů a musí najít způsob, jak se dát dohromady a odvádět kvalitní práci,“ řekl trenér.

Huberdeau, který je v první sezóně osmileté smlouvy na 84 milionů dolarů, cítí, že v poslední době hraje lépe, přestože je bodově na suchu. "Myslím, že se mi daří," řekl. "Jen mi to tam nepadá. Možná to tak všichni nevidí, ale podle mého názoru přihrávám a dostávám se do šancí. Myslím, že je to otázka času. Je to hodně zápasů bez bodů, ale prostě cítím, že dělám dobré věci."

Huska naznačil, že je to Huberdeauova hra bez puku, která ho brzdí. Má nejhorší týmovou bilanci minus 14 a v obranném pásmu často působí až nezúčastněně. Podél mantinelů Huberdeau zase nevyhrává souboje.

"Jeho úkolem je zajistit, aby byl odhodlaný dělat práci bez puku tak tvrdě, jak jen to jde, aby se dostal do pozic, kde naopak bude moci hrát s pukem," vysvětlil Huska. "Musí mít neustále nohy v pohybu."

Share on Google+