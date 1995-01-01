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Boston hledá dvojku! Favorit je daný, ze zálohy ale nenápadně útočí i český fantom

26. července 13:00

David Zlomek

Boston Bruins na začátku července vytrejdovali brankáře Joonase Korpisala do New York Rangers. Tím se nečekaně otevřely dveře do prvního týmu pro Michaela DiPietra. Gólman, který dlouhé roky čekal na svou pořádnou příležitost, má teď před sebou ideální šanci ukázat, že je připravený na plnohodnotnou roli v NHL a může spolehlivě krýt záda Jeremymu Swaymanovi. Není ale sám, kdo kouká po místě nahoře.

DiPietro chytal za Providence Bruins v AHL naprosto famózně. Už v sezoně 2024/25 zaznamenal skvělou bilanci, úspěšnost zákroků 92,7 procenta a průměr 2,05 inkasovaného gólu na zápas, což mu vyneslo prestižní ocenění pro nejlepšího brankáře AHL.

V uplynulém ročníku pak své statistiky ještě vylepšil na 93 %. Vzhledem k těmto dominantním výkonům je jasné, že DiPietro je pro blížící se ročník NHL žhavým kandidátem na průlomovou sezonu a bude nesmírně zajímavé sledovat, nakolik se mu podaří přenést svou formu i o patro výš.

DiPietro ale není jediným talentem, ze kterého může generální manažer Don Sweeney těžit. Organizace Bruins se historicky pyšní skvělým čichem na rozvoj gólmanů. A právě Korpisalův odchod a DiPietrův pravděpodobný přesun do prvního týmu uvolňuje na farmě v Providence místo pro další zajímavé jméno, a sice pětadvacetiletého Čecha Šimona Zajíčka.

Bývalý gólman Litvínova odešel do zámoří loni v létě se skvělou vizitkou z české extraligy. Hned při své premiérové zámořské sezoně si vedl parádně, když v 21 zápasech zapsal 14 výher, úspěšnost zákroků 91,5 procenta a průměr 2,44. Sezonu navíc odstartoval ve velkém stylu a vyhrál 10 z prvních 12 startů, než ho v průběhu roku přibrzdila dvě zranění.

Vedení Bostonu mu v červnu nabídlo prodloužení smlouvy o další rok a po letních rošádách před ním stojí obrovská příležitost, jelikož by se mohl v Providence posunout do role jasné jedničky a v případě zranění v hlavním týmu Bruins klidně pokukovat i po své premiéře v NHL.

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