Boston jde do nové sezony bez kapitána, tým budou vést McAvoy s Pastrňákem

Od minulé uzávěrky přestupů, kdy tým opustila klubová ikona Brad Marchand, byl Boston bez kapitána. A vypadá to, že se to nezmění ani do příští sezony. „Já a David Pastrňák budeme společně působit jako alternativní kapitáni,” potvrdil v rozhovoru pro Boston Herald zkušený bek Charlie McAvoy.

„Jsem nadšený, že tým mohu vést právě s Pastou. Trávíme spolu hodně času, poznávám ho víc jako lídra. Teď tu není nikdo, s kým bych tu roli radši plnil. Vím, že se od sebe vzájemně hodně naučíme, a budeme se zlepšovat jak na ledě, tak mimo něj,” hlásí McAvoy.

Boston má po minulé sezoně co napravovat. Skončil totiž na děleném posledním místě Východní konference a po osmi letech se nedostal do play-off. Vyhlídky na nový ročník navíc také nejsou zrovna nejsvětlejší. Tým kromě několika mladíků přivedl ze známějších jmen jen útočníky Viktora Arvidssona, Tannera Jeannota a Seana Kuralyho. Největší změna se udála na lavičce, jako hlavní kouč byl nově představen Marco Sturm.

„S Pastou jsme hodně mluvili o našem týmu. Hlavně chceme, abychom se jako celek co nejrychleji stmelili. V posledních letech se kádr hodně změnil. Je trochu bláznivé, že jediní, kdo hráli v roce 2019 finále, jsme právě já a Pasta. A s takovou obměnou je třeba na tom stále pracovat. Nefunguje to automaticky. Teď se zejména soustředíme na to, abychom opravdu fungovali jako jedna pevná parta hned od začátku sezony.”

Asi nejpozitivnější zprávou pro Boston do příští sezóny je právě návrat McAvoye, který závěr minulého ročníku vynechal kvůli zranění z Turnaje čtyř zemí. „Cítím se velmi dobře. Nemám žádné omezení v přípravě. Byl jsem zvyklý na to, že jsme se vždy dostávali do play-off, což se minulou sezónu bohužel nepodařilo. Pozitivní ale je, že teď mám víc času na pořádnou přípravu, abych se zase vrátil v co nejlepší formě,” uzavírá zkušený bek.

