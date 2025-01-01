Boston je místo, kde můžu naplno rozvinout svůj potenciál, věří Jeannot po podpisu s Bruins

17. srpna 1:30Adam Čuba
Dalo by se to označit jako jeden z nejkontroverznějších podpisů tohoto léta. Když Bruins investovali do Tannera Jeannota 3,4 milionu dolarů ročně po dobu pěti let, nejeden fanoušek NHL překvapeně nadzvedl obočí. Vedení Medvědů i sám Jeannot každopádně věří, že to byla správná volba.
Tanner Jeannot se v nejslavnější lize naplno prosadil v sezoně 2021/2022, v témže období také dosáhl svého dosavadního kariérního maxima – blýskl se čtyřiadvaceti góly a celkem jednačtyřiceti body. Trochu potíž je v tom, že od té doby na takový výkon nenavázal, v posledních třech letech dal šest, následně sedm a sedm branek. Vizitka nic moc. Samozřejmě, někdejší útočník Nashvillu nebo LA Kings má hlavně jiné přednosti, dominuje tvrdostí a důrazem, mimochodem od už zmíněné sezony 2021/22 posbíralo v NHL více hitů jen pět hráčů, mezi nimi Radko Gudas, který celému pořadí kraluje.
I tak ale částka a délka kontraktu s Bostonem překvapí. Kór pokud přihlédneme k tomu, že rodák z malého městečka Estevan v kanadské provincii Saskatchewan nemá úplně pevné zdraví, za poslední dva roky zvládl odehrát 55 a následně 67 zápasů, což není mnoho...
Nicméně obě strany věří, že udělaly dobře. Sám Jeannot, o kterého byl v lize údajně solidní zájem i jinde, je přesvědčen, že právě mezi Medvědy dostane příležitost hrát svůj nejlepší hokej.
„Je to organizace, která se prezentuje stylem, jaký se i já snažím vnést do své vlastní hry, takže když o mě projevili zájem, samozřejmě mě to zaujalo,“ uvedl před časem Jeannot pro web nhl.com ze svého domova v Kelowně den po podpisu zmíněné pětileté smlouvy.
„Vnímám Boston jako místo, kde můžu hrát svůj hokej, ukázat to nejlepší, naplno rozvinout svůj potenciál, stát se hráčem, kterým vím, že dokážu být. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl právě pro Bruins.“
Sám sebe popisuje jako plejera, proti kterému se soupeřům nehraje dobře. „Chci, aby o mně věděli, když jsem na ledě, chci, aby se necítili dobře, když se střetneme,“ hlásí osmadvacetiletý Kanaďan.
Spokojený je zjevně i generální manažer Don Sweeney. „Nevím, jestli je schopen dát opět 24 gólů, i když samozřejmě v to doufám. Každopádně věříme, že nám pomůže, přinese do hry víc energie, víc důrazu.“
Sweeney zároveň doplňuje, že Jeannot může vypomoct Davidu Pastrňákovi a Charliemu McAvoyovi s rolí lídrů. „Myslím si, že jim svými schopnostmi pomůže, navíc bude příkladem pro naše mladé kluky, uvidí, jak se Tanner profesionálně připravuje na zápasy a podobně.“
Je skutečně pravdou, že prostředí Bostonu by kanadskému tvrďákovi sedět mohlo, stejně tak mu nahrává, jak Bruins skládají mužstvo pro příští ročník. Pokud bychom hledali, kde v sestavě by mohl najít uplatnění, renomovaný server DailyFaceoff jej vidí třeba na křídle třetí formace, mimochodem po boku Matěje Blümela. A to je místo, kde by Jeannot opravdu mohl být velmi platný.
Bude zajímavé sledovat, jak si Jeannot uhraje své místo v sestavě Medvědů. Měl GM Sweeney šťastnou ruku a přivedl borce, který bude schopen hrát svůj dosud nejlepší hokej, jak sám říká, nebo bude oněch 3,4 milionu drahým špásem, který bude celou organizaci ještě mrzet?
