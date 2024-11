Boston kouše prohry, novináři šijí do Pastrňáka. Nejsme dost dobří, smutní

Od doby, kdy byl Jim Montgomery vyhlášen nejlepším trenérem NHL, uplynulo něco málo přes 16 měsíců. Brad Marchand, Charlie McAvoy a David Pastrňák byli nedávno považováni za jedny z nejlepších hráčů NHL na svých postech. Vše je ale na špatné stezce.

Bruins se po čtvrtečním výprasku 2:8 proti Carolině a prohře 0:2 s Philadelphií octili pod velkou palbou kritiky.

Po prohře s Flyers Montgomery a hráči označili hru s pukem za svůj hlavní nedostatek. Montgomery provedl zatím nejdrastičtější změny na soupisce, když povýšil Beechera, Kastelica a Koepkeho a rozbil kombinaci Lindholm-Pastrňák. O jeden zápas později se Bruins vůbec nedostali k puku, aby mohli hrát.

„Z dnešního zápasu se musíme poučit,“ řekl Montgomery po prohře s Carolinou pro NESN.

Právě zmíněný David Pastrňák ale otevřeně řekl, že kombinace v lajnách je asi tím posledním, co by mělo tým trápit. „Právě teď to není o kombinacích,“ řekl. „Nejsme dost dobří jako tým, a tím to začíná.“

Český útočník se objevil v negativním světle v posledních dnech, kdy si do něj rýpnul redaktor portálu The Athletic Fluto Shinzawa, jehož článek měl vypovídající již nadpis: David Pastrňák svému týmu více škodí, než pomáhá.

Řeč byla o velmi častém vylučování, při prohře proti Dallasu byl Čech na trestné lavici dvakrát, což se zdálo nepřípustné i jemu samotnému. „O tom není pochyb,“ začal. „Upřímně si nepamatuji, že bych ve své kariéře dostal tolik trestů jako v této sezoně. Nemůžu dostat tým dvakrát v jednom zápase do situace, kdy je v oslabení.“

Tlak je nejen na něj, ale také na trenéra. Montgomery je v poslední sezoně své tříleté smlouvy. Před začátkem sezony šéf klubu Don Sweeney připustil, že se o prodloužení smlouvy jednalo. Jak daleko tato jednání pokročila, není známo. A tak portál The Athletic přemítá: „Příští výsledky mohou diktovat, jak bude vedení s Montgomerym dále jednat.“

„Právě teď nejsme spokojeni,“ řekl Montgomery deníku Boston Globe po čtvrteční blamáži. „Nikdo není spokojený s tím, co se děje. Ale dostaneme se z toho. Budeme lepší. Doufejme, že to vytvoří lepší výsledek v době play-off.“

