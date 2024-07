Boston kradl ve Vancouveru. Post centra posílí Lindholm, obranu Zadorov

Proti loňsku je Boston na prahu léta v mnohem komfortnější pozici, k dispozici měl necelých 22 miliónů pod platovým stropem a fanoušci byli zvědaví, jak s nimi naloží. Aspoň zatím vychází vše podle předpokladů.

Povinností je pochopitelně prodloužit Jeremyho Swaymana, jehož kontrakt může ovlivnit smlouva pro Juuse Sarose. Ten podepsal s Nashvillem na osm let za 7,74 miliónů dolarů ročně. Swayman možná nevyfásne až tak dlouhý kontrakt, ale částku může podle odhadů napodobit.

Naplnily se spekulace o dalších posilách. Byť jsme to tak v Čechách opakovaně interpretovali, Pavel Zacha není vysněným centrem Bruins číslo jedna. Právě tady chtěl Boston posílit a učinil tak prostřednictvím podpisu Eliase Lindholma.

Devětadvacetiletý Švéd (na snímku) byl považován za jedno z největších es v přestupovém mariáši, vytáhl si ho Boston. Bude to něco stát. Smlouva zní na 7 let a 7,75 miliónů dolarů ročně. Není to nový Patrice Bergeron, ale je to spolehlivý obousměrný centr, schopný pracovat pro hvězdy, přidat vlastní produktivitu a k tomu vyhrávat důležitá vhazování.

Dosavadní kariéru víceméně rozpůlil mezi Carolinu a Calgary, zbytek této sezóny strávil ve Vancouveru. Osobním maximem je 82 bodů (42+40) z ročníku 2021-22, kdy mu u Flames dělali křídla Johnny Gaudreau a Matthew Tkachuk. I bez nich zvládl další rok 64 bodů (22+42), což je pořád na úrovni nejlepších sezón Davida Krejčího. Letos spadl na 44 bodů (15+29) v 75 zápasech, v play off přidal během dvou kol dalších 10 (5+5) zápisů.

Druhé potvrzené jméno ve spojení s černo zlatými barvami je Nikita Zadorov. Také o něm se v souvislosti s Bostonem mluvilo. Také tohoto borce přetáhli Bruins Vancouveru, kde dohrával sezónu. Na východě podepsal šestiletou smlouvu na 30 miliónů dolarů.

Rusův seznam působišť je bohatší, jinak mu je ale rovněž 29 let a letošní sezónu rozdělil mezi Flames a Canucks. Vysoký, fyzicky hrající, spolehlivý, defenzivní bek s potenciálem 10-20 bodů za sezónu. Místo gólů a nahrávek se od něj spíš čeká, že bude čistit prostor před brankou. Navrhovaných 5 miliónů ročně se zdálo bostonským novinářům moc, nakonec ale právě na tuto částku došlo.

