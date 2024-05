Boston musí znovu řešit situaci v brankovišti. Půjde Ullmark z kola ven?

Jeremy Swayman a Linus Ullmark – to je brankářské duo, na jehož výkony se může Boston dlouhodobě spolehnout. Mnozí experti i fanoušci tenhle gólmanský tandem označují za jeden z aktuálně nejlepších v NHL. Otázkou je, zda ho Bruins udrží i pro další sezony.

Swayman se totiž může po konci letošního ročníku stát chráněným volným hráčem. Alespoň pokud s Medvědy nepodepíše nový kontrakt, o čemž je přesvědčený. „Jsem si jistý, že se svým agentem a vedením vyřešíme všechny detaily během léta. Těším se na to,“ prohlásil pětadvacetiletý gólman pro oficiální web NHL.

Ten už má s vyjednáváním ohledně smlouvy s Bruins své zkušenosti, loni v létě nakonec až po arbitráži dostal jednoletou smlouvu na 3,475 milionu dolarů. A tak ho teď znovu čeká řešení nového kontraktu.

Očekává se, že o Swaymana, který se stal v Bostonu jedničkou, bude mít klub i nadále zájem. Podepsat ho může i díky značnému prostoru pod platovým stropem. Nejistá tak zůstává spíše budoucnost jeho kolegy, Linuse Ullmarka.

Právě na jeho úkor dostal Swayman přednost v letošních vyřazovacích bojích. „Vždycky jsem se snažil sám sobě říkat, že v dalším zápase dostanu šanci,“ vypráví Ullmark. „Byla to pro mě dvousečná zbraň. Doufal jsem, že to v dalším utkání přijde, ale nepřišlo,“ popisuje švédský brankář, jak se během play-off cítil.

Teď stojí Ullmark nad propastí. Ze čtyřleté smlouvy s Bruins mu zbývá poslední rok. A může se stát, že pokud se v Bostonu opravdu rozhodnou pro Swaymana, bude Ullmark vytrejdován. Ostatně, tuhle variantu už klub údajně během poslední uzávěrky přestupů aktivně řešil.

„Má budoucnost tady? Mám podepsáno ještě na jeden rok. Moc se těším na to, co přijde… Mám velkou motivaci. Pochopitelně dohromady i s nějakou pomstou, také nějakou inspirací, ale nejvíc ze všeho vzrušením z toho, co přijde,“ nedává Ullmark najevo, že by sám o odchod stál.

„To pro mě bylo letos také nové,“ vypráví o spekulacích, které se týkaly možného trejdu, z března letošního roku. „Nikdy předtím jsem nebyl součástí žádných vyjednávání o trejdu, takže to byla nová zkušenost. Bylo to těžké? Ano, protože jsem se cítil velmi komfortně tam, kde jsem. Nechcete odcházet, když máte pocit, že hrajete dobře a máte kolem sebe dobrý tým, dobré vztahy se spoluhráči.“

Ullmark spolu se Swaymanem vytvořil v průběhu posledních sezon jednu z nejlepších gólmanských dvojic v celé lize. A sedli si i lidsky, což je vidět po každém vítězném utkání, ve kterém dnes již pro ně specifickým objetím oslavují výhru. „Bez něj bych tuhle jízdu v play-off nezvládl. To vám můžu říct zcela jistě,“ prohlásil Swayman po posledním zápase sezony.

„Každý rok, co jsem tu s ním, byl naprosto skvělý, a nemohl jsem si přát lepšího parťáka, lepšího bratra a lepšího spoluhráče. On a jeho rodina pro mě znamenají úplně všechno. Každý den přicházím na led s vědomím, že je pro mě víc než jen spoluhráčem. Je to bratr, za kterého bych bojoval na ledě i mimo něj. A vím, že budeme navždy přáteli,“ váží si Swayman pouta, které mezi sebou gólmani Bruins mají.

Jestli bude tenhle brankářský tandem pokračovat, ale musí v následujících týdnech rozhodnout vedení Bostonu.

