Boston po třech letech ovládl základní část, Detroit rozhodl čtyři vteřiny před koncem

Hokejisté Bostonu v noci na pátek definitivně potvrdili své prvenství v letošní základní části, o výhře po prodloužení nad Columbusem navíc rozhodl David Pastrňák. Ani teoretickou šanci na dohnání Bruins už nemá Carolina, která v Detroitu nebrala ani bod, poněvadž domácí rozhodli čtyři vteřiny před koncem třetí třetiny. Šlágr dne ovládlo New Jersey, které porazilo Rangers 2:1. O velké překvapení se postaralo San Jose, Žraloci i díky trefě Tomáše Hertla zdolali v prodloužení silné Vegas.

BOSTON BRUINS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:1 pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Boston si zajistil vítězství v ZČ

Medvědi z Bostonu dokázali na domácím ledě porazit Columbus 2:1 v prodloužení a definitivně si tak zajistili prvenství v letošní základní části. Bruins sice v 9. minutě prohrávali, ale v polovině řádné hrací doby srovnal Bertuzzi a následně už až do konce třetí periody žádný další gól nepadl. Prodloužení rozhodl po 41 vteřinách David Pastrňák, jenž vsítil svou třiapadesátou branku v ročníku.

Branky a nahrávky

31. Bertuzzi (Zacha, McAvoy), 61. Pastrňák (H. Lindholm, Nosek) – 9. Roslovic (L. Foudy).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 25 – 25

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:39

Michael Hutchinson (CBJ) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:25



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 11:47

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 4:53

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:56

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) 1+0

2. Linus Ullmark (BOS) 25 zákroků

3. Tyler Bertuzzi (BOS) 1+0

MONTREAL CANADIENS - FLORIDA PANTHERS

2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Tkachuk vstřelil hattrick

Florida zvítězila podruhé za sebou a stále se tedy drží ve hře o play-off. Tentokrát Panteři uspěli proti Montrealu, nad kterým vyhráli 5:2. Hrdinou klání se stal útočník Matthew Tkachuk, jenž vstřelil tři góly a na jeden asistoval. Skvostný výkon podal také Anton Lundell, který zapsal tři kanadské body.

Branky a nahrávky

2. Farrell (Evans), 59. Harvey-Pinard (Hoffman, Matheson) – 5. Lundell (Luostarinen, M. Tkachuk), 24. M. Tkachuk (Reinhart, Montour), 26. M. Tkachuk (Lundell, Ekblad), 51. Lundell, 60. M. Tkachuk (Barkov, Reinhart).

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:59

Alex Lyon (FLA) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:36

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) 3+1

2. Anton Lundell (FLA) 2+1

3. Sean Farrell (MTL) 1+0

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Šlágr pro Devils

Opět po třech dnech se potkaly celky New Jersey a Rangers, tentokrát se ale hrálo na ledě prvně jmenovaného týmu. Ďáblové do utkání vstoupili skvěle, poněvadž po první části vedli díky trefám Hauly a Meiera o dva góly. Pak už padl pouze jeden gól, o který se postaral hostující Kreider. K dalšímu vítězství New Jersey tedy výrazně přispěl Vítek Vaněček, jenž se stal třetí hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

6. Haula (Hamilton, Siegenthaler), 18. Meier (J. Hughes, Hischier) – 34. Kreider (Zibanejad).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:16



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:52

Vítek Vaněček (NJD) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:34

Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (NJD) 1+0

2. Erik Haula (NJD) 1+0

3. Vítek Vaněček (NJD) 24 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - NASHVILLE PREDATORS

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Důležitý souboj pro Pittsburgh

V Pittsburghu se hrál zápas dvou celků, které budou do poslední chvíle bojovat o účast v play-off. Spokojenější mohou být Tučňáci, kteří díky perfektnímu výkonu směrem dozadu vyhráli 2:0. Rozhodl gól Zuckera, na který ve třetí třetině navázal Guentzel. První hvězdou utkání byl vyhlášen domácí brankář Jarry, jednička Pens kryla všech 28 pokusů soupeřova celku.

Branky a nahrávky

35. Zucker (Dumoulin, Malkin), 54. Guentzel (Rakell, Letang).

Statistiky

Střely na bránu: 45 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:24

Juuse Saros (NSH) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 59:22



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) 28 zákroků

2. Jason Zucker (PIT) 1+0

3. Jake Guentzel (PIT) 1+0

OTTAWA SENATORS - PHILADELPHIA FLYERS

5:4 pp. (1:0, 2:1, 1:3 - 1:0)

Jedenáct střel stačilo na čtyři góly

Ottawa byla v utkání proti Philadelphii jasně lepší, ale nakonec musela rozhodnout až v prodloužení. Ještě ve 43. minutě vedla o tři góly, ale Letci díky skvělému finiši nakonec vyrovnali. Hostům stačilo ke čtyřem trefám pouhých jedenáct střel, tudíž tento zápas si brankář Cam Talbot za rámeček určitě nedá. Ve druhé minutě nastavené hrací doby rozhodl Alex DeBrincat.

Branky a nahrávky

11. Watson, 28. Stützle (B. Tkachuk, Holden), 37. Pinto (M. Joseph), 43. Giroux (Stützle, Kleven), 62. DeBrincat – 23. DeAngelo (York, Hayes), 46. York, 50. N. Cates (Ristolainen, DeAngelo), 58. Tippett (Sanheim, Frost).

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 11 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 41 – 33

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 61:36

Felix Sandström (PHI) – 41 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,1 %, odchytal 61:36



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Tim Stützle (OTT) 1+1

2. Claude Giroux (OTT) 1+0

3. Anthony DeAngelo (PHI) 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - WASHINGTON CAPITALS

5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Dva góly Maroona

Po výhře 4:0 s Carolinou Tampa podruhé za sebou uspěla výraznějším výsledkem. Tentokrát se jí povedlo zdolat v domácím prostředí 5:1 Washington, avšak o dalších dvou bodech do tabulky definitivně rozhodla až ve třetí třetině, ve které se dvakrát prosadil Patrick Maroon. Velkou pomoc svým barvám znovu dodal Andrej Vasilevskij, který zapsal 30 zákroků.

Branky a nahrávky

10. Killorn (Sergačjov, Stamkos), 20. Stamkos (Bellemare), 45. Maroon (Cirelli), 57. Maroon (Cirelli, Killorn), 59. Černák – 37. Cr. Smith (Kuzněcov, Sandin).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 4/0 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:21



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 1+0, +4 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:03

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26

Tři hvězdy utkání

1. Patrick Maroon (TBL) 2+0

2. Steven Stamkos (TBL) 1+1

3. Andrej Vasilevskij (TBL) 30 zákroků

DETROIT RED WINGS - CAROLINA HURRICANES

3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Walman rozhodl čtyři vteřiny před koncem

V Detroitu se jako první prosadil už v 1. minutě Dominik Kubalík, jenže na začátku druhého dějství Carolina překlopila utkání na svou stranu. Krátce poté ale vyrovnal Dylan Larkin a následně se dalších 32 minut čekalo na gól. O ten se nakonec v čase 59:56 postaral obránce Jake Walman, jenž se prosadil podeváté v ročníku.

Branky a nahrávky

1. Kubalík (Perron, Seider), 28. Larkin (Chiasson, Perron), 60. Walman (Copp, Erne) – 21. Burns (Slavin, Fast), 25. Slavin (S. Aho, J. Staal).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:44

Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:41

Tři hvězdy utkání

1. Jake Walman (DET) 1+0

2. Alex Nedeljkovic (DET) 31 zákroků

3. Dylan Larkin (DET) 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - ST. LOUIS BLUES

3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Blues si udržují formu

Ačkoliv St. Louis s největší pravděpodobností do play-off nepostoupí, v posledních dnech má velice dobrou formu, což potvrdilo na ledě Chicaga. Ve formě je také Jakub Vrána, který se znovu zapsal mezi střelce, celkově vstřelil desátou branku v ročníku. Naopak Chicago se ani tentokrát nedokázalo odlepit z posledního místa Západní konference.

Branky a nahrávky

31. Athanasiou (T. Johnson, T. Raddysh), 41. T. Johnson (T. Raddysh, L. Reichel), 51. Katchouk (S. Jones, C. Jones) – 25. Vrána (Saad, B. Schenn), 33. L. Brown (Faulk, Leivo), 34. Toropčenko (T. Pitlick, Faulk), 50. Kyrou (Blais, Kapanen), 59. Saad.

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:31

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:31

Jakub Vrána (STL) – 1+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) 1+0

2. Brandon Saad (STL) 1+1

3. Jakub Vrána (STL) 1+0

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Třetí výhra v řadě pro Oilers

Edmonton má na konci základní části velice dobrou formu, momentálně zároveň bojuje o vítězství v celé konferenci. Partě okolo kapitána Connora McDavida tentokrát stačily pouhé dva góly, díky kterým porazila silné Los Angeles. Hvězdou utkání byl zcela po zásluze zvolen Stuart Skinner, který kryl všech 43 pokusů Králů.

Branky a nahrávky

20. E. Kane (Draisaitl, Yamamoto), 44. McDavid.

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 43 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:54

Joonas Korpisalo (LAK) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 57:17



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Stuart Skinner (EDM) 43 zákroků

2. Connor McDavid (EDM) 1+0

3. Joonas Korpisalo (LAK) 35 zákroků

SEATTLE KRAKEN - ANAHEIM DUCKS

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Zasloužená výhra Kraken

Seattlu pravděpodobně premiérový postup do play-off už neuteče. Kraken si na domácím ledě poradili s Anaheimem jasně 4:1 a momentálně jejich náskok na v konferenci deváté Calgary činí sedm bodů. Prohru Ducks neodvrátil ani Lukáš Dostál, který však předvedl velice sympatický výkon. Připsal si 35 zákroků a inkasoval ve třech případech.

Branky a nahrávky

8. Schwartz (Borgen, Oleksiak), 11. Beniers (McCann), 56. Sprong (Schwartz, Beniers), 58. Wennberg – 39. McGinn (Grant, Silfverberg).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 19 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:55

Tři hvězdy utkání

1. Matty Beniers (SEA) 1+1

2. Jaden Schwartz (SEA) 1+1

3. Daniel Sprong (SEA) 1+0

SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:3 pp. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Prodloužení rozhodl Couture

Žraloci se díky dvěma domácím výhrám dokázali vyhrabat z posledního místa Západní konference. Tentokrát velice překvapivě porazili jejího lídra z Vegas, druhý bod San Jose v prodloužení přiřkl Logan Couture. Svou jednadvacátou trefu v sezoně zaznamenal Tomáš Hertl.

Branky a nahrávky

5. Ferraro (Thrun, Bordeleau), 15. Lindblom (Ferraro, Thrun), 32. Hertl (Kaut, Peterson), 61. Couture – 17. Hague (Hutton), 22. Barbašev (N. Roy, Eichel), 51. Amadio (Stephenson, Hutton).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:50

Laurent Brossoit (VGK) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:50



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:55

Martin Kaut (SJS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53

Radim Šimek (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Tři hvězdy utkání

1. Logan Couture (SJS) 1+0

2. Henry Thrun (SJS) 0+2

3. Mario Ferraro (SJS) 1+1

