Boston překvapil proti Carolině! San Jose dokázalo porazit Colorado

Během sobotního večera a posléze noci na neděli bylo rozhodně co sledovat. Celkem se odehrálo třináct zápasů a v některých došlo k překvapením.
Celý program otevřel souboj Bostonu s Carolinou, která nedokázala potvrdit roli velkého favorita a musela se před svým soupeřem sklonit. Bruins o svém vítězství rozhodli na začátku třetí třetiny, kdy vstřelili dva góly a Hurricanes již nestihli i přes tlak v závěru vyrovnat.
Překvapivé vítězství si připsalo i San Jose. Sharks byli Coloradem výrazně přestříleni, nakonec ale dovedli zápas za stavu 2:2 do prodloužení, ve kterém rozhodl svým druhým gólem v duelu Philipp Kurashev. První hvězdou byl pochopitelně vyhlášen Jaroslav Askarov.
Atraktivní podívanou přinesl i kanadský souboj mezi Montrealem a Ottawou. Senators se dokázali během utkání vyhrabat z dvoubrankové ztráty a ještě chvilku před koncem vedli. Canadiens se ale povedlo v 58. minutě vyrovnat a v prodloužení vystřelil svému týmu druhý bod Alex Newhook.
Boston Bruins - Carolina Hurricanes
2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
42. Mittelstadt (McAvoy, Zacha), 46. Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy) – 58. Nikišin (Jankowski, Martinook).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:34
Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:37
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 28 zákroků
2. Charlie McAvoy (BOS) - 0+2
3. Casey Mittelstadt (BOS) - 1+1
Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins
5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
1. Vilardi (Morrissey, Scheifele), 3. Lambert (Ford, Koepke), 22. Naměstnikov (J. Toews, Iafallo), 33. Connor (TS), 59. Connor (Vilardi, Scheifele) – 40. Crosby (E. Karlsson, Malkin), 51. Lizotte (Acciari, Dewar).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Arturs Šilovs (PIT) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:13
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) – 2+0
2. Brad Lambert (WPG) – 1+0
3. Vladislav Naměstnikov (WPG) – 1+0
Nashville Predators - Calgary Flames
4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
11. Bunting (Stastney, J. Barron), 12. Matthew Wood (Bunting, Blankenburg), 15. Marchessault (Bunting, Matthew Wood), 60. F. Forsberg – 45. Huberdeau (Bean, Coronato), 52. Farabee (Kadri).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:0
Dustin Wolf (CGY) – 8 zákroků, 3 OG, úspěšnost 72,7 %, odchytal 20:00
Devin Cooley (CGY) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 39:04
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:54
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13
Tři hvězdy utkání
1. Michael Bunting (NSH) - 1+2
2. Matthew Wood (NSH) - 1+1
3. Juuse Saros (NSH) – 33 zákroků
San Jose Sharks - Colorado Avalanche
3:2pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
19. Celebrini (Toffoli, Muchamadullin), 25. Kurashev (Dellandrea, Klingberg), 62. Kurashev (Wennberg) – 1. Nečas (C. Makar, D. Toews), 30. MacKinnon (Lehkonen, Ničuškin).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 38 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 61:48
Mackenzie Blackwood (COL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:48
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33
Tři hvězdy utkání
1. Jaroslav Askarov (SJS) - 36 zákroků
2. Macklin Celebrini (SJS) - 1+0
3. Philipp Kurashev (SJS) - 2+0
Florida Panthers - Dallas Stars
4:3sn. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
22. Marchand (Luostarinen, Lundell), 25. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 53. Bennett (Forsling, Samoskevich), rozh. náj. Marchand – 35. W. Johnston (Steel, Rantanen), 36. Hryckowian (Harley, Steel), 58. Rantanen (Steel, J. Robertson).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 65:00
Casey DeSmith (DAL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 64:36
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) - 1+0
2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 19 zákroků
3. Sam Reinhart (FLA) - 1+0
Buffalo Sabres - Washington Capitals
4:3sn. (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
3. T. Thompson (Zucker, Greenway), 11. Tuch (Doan, Power), 19. Rosén (Quinn, Timmins), rozh. náj. Byram – 2. D. Strome (Leonard), 3. Protas (McMichael, Wilson), 40. Milano (M. Roy, Fehérváry).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 17 – 25
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 64:28
Charlie Lindgren (WSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:52
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:19
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55
Tři hvězdy utkání
1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 31 zákroků
2. Isak Rosén (BUF) - 1+0
3. Bowen Byram (BUF) - 0+0
Montreal Canadiens - Ottawa Senators
4:3pp. (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
8. Caufield (Suzuki), 10. Slafkovský (Suzuki, Caufield), 58. Děmidov (L. Hutson, Matheson), 62. Newhook – 32. Batherson, 40. Amadio (Pinto, Zub), 53. Stützle (Batherson, Kleven).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 17 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4%, odchytal 61:40
Linus Ullmark (OTT) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2%, odchytal 61:40
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:51
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 1+1
2. Nick Suzuki (MTL) - 0+2
3. Ivan Děmidov (MTL) - 1+0
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs
2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky
2. Dvorak (Grebjonkin, Konecny), 57. Foerster (Zegras, Mičkov) – 7. Matthews (Rielly, N. Robertson), 29. McCabe (C. Tanev, Maccelli), 38. N. Robertson (Knies, Tavares), 41. Cowan (Tavares), 60. Järnkrok (Joshua, Benoit).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 40:33
Alexej Kolosov (PHI) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 15:41
Anthony Stolarz (TOR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 40:33
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Stolarz (TOR) - 31 zákroků
2. John Tavares (TOR) - 0+2
3. Nicholas Robertson (TOR) - 1+1
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues
3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Coyle (C. Sillinger, Provorov), 32. Werenski (Mateychuk), 46. Monahan (Werenski, Marčenko) – 4. Faulk (Sundqvist, Holloway), 50. Bjugstad.
Statistika
Střely na bránu: 35 – 39 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:50
Joel Hofer (STL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 57:04
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0 , čas na ledě 15:16
Tři hvězdy utkání
1. Jet Greaves (CBJ) – 37 zákroků
2. Zach Werenski (CBJ) – 1+1
3. Sean Monahan (CBJ) – 1+0
Minnesota Wild - Vancouver Canucks
5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky a nahrávky
16. Tarasenko (Eriksson Ek, Boldy), 34. Rossi (Tarasenko, J. Middleton), 45. Hinostroza (Brodin), 46. Brodin (Eriksson Ek, Tarasenko), 57. Hartman (Hinostroza) – 26. O'Connor (MacEachern, Räty), 47. O'Connor (Räty).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 18 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:45
Thatcher Demko (VAN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:54
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:47
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:56
Tři hvězdy utkání
1. Jonas Brodin (MIN) - 1+1
2. Joel Eriksson Ek (MIN) - 0+2
3. Vladimir Tarasenko (MIN) - 1+2
Los Angeles Kings - New Jersey Devils
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
50. Kuzmenko (Kopitar, Laferriere) – 2. Hischier (L. Hughes), 24. Halonen (Glendening, Cholowski), 44. Mercer (Siegenthaler), 57. Mercer (Markström, Dillon).
Statistika
Střely na bránu: 44 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:01
Jacob Markström (NJD) – 43 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
Tři hvězdy utkání
1. Jacob Markström (NJD) - 43 zákroků
2. Brian Halonen (NJD) - 1+0
3. Dawson Mercer (NJD) - 2+0
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks
3:2pp. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
21. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 38. Roslovic (McDavid, Bouchard), 63. Bouchard (Draisaitl, McDavid) – 29. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 44. Burakovsky (Levšunov, Greene).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:42
Spencer Knight (CHI) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 62:43
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Evan Bouchard (EDM) - 1+1
2. Jack Roslovic (EDM) - 1+0
3. André Burakovsky (CHI) - 1+1
Seattle Kraken - New York Rangers
2:3pp. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
13. Stephenson (Dunn, Tolvanen), 27. Montour (Schwartz, Stephenson) – 11. Gavrikov (Fox, Brodzinski), 14. Laba (Cuylle, Lafrenière), 63. Cuylle (J. Miller, Fox).
Statistika
Střely na bránu: 13 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 62:42
Igor Šesťorkin (NYR) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 62:42
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Will Cuylle (NYR) - 1+1
2. Chandler Stephenson (SEA) - 1+1
3. Brandon Montour (SEA) - 1+0
