Boston proti Detroitu už v 18:30, šlágrem zápas Devils s Hurricanes!

NHL nabídne hned dva duely s českou stopou ve velmi atraktivním čase. Přidat druhé vítězství v řadě můžou Tampa Bay, Winnipeg, či Nashville. Tento trojlístek potřebuje podruhé zabrat, aby zapomněl na nepříliš povedené období. Blamáž musí odčinit Calgary a Ottawa. Celkem je na programu osm utkání.

Už v 18:30 čeká odvetné klání Boston s Detroitem. Medvědi první měření sil s tímto soupeřem zvládli a dali tak zapomenout na škobrtnutí s Edmontonem, které jim narušilo dlouhou šňůru vítězství. Red Wings se kromě vítězství nad Chicagem topí v prohrách a potřebují urgentně zabrat, aby konkurence nezískala ještě větší náskok.

O dvě hodiny později padne úvodní vhazování také v Pittsburghu. Tučňáci narazí na Jezdce, kteří vydřeli dvě vítězství v nastaveném čase. Rangers se snaží stále zlepšovat chemii útočných řad, které v přestupové uzávěrce řádně vyztužili, aby uspěli v boji o stříbrný grál. V Metropolitní divizi má New York na Pittsburgh stále sedmibodový náskok, přestože Tučňáci podávají dobré výkony a pravidelně bodují.

O půlnoci se můžeme těšit na bitvu mezi Tampou a Winnipegem. Oba celky za sebou mají velmi nelehké období, jelikož dlouho hledaly cestu z herní krize, která se zdála být nekonečnou. Blesky se zatím chytají pouze proti outsiderům. Z posledních osmi utkání totiž porazili jen Chicago a Philadelphii. Tryskáči zaznamenali propad tabulkou až na divokou kartu. Nyní se po zdárně zvládnuté přestřelce s Floridou pokusí úspěch zopakovat.

V tento čas odstartuje i zápas St. Louis a Vegas. Blues zapsali druhé vítězství v řadě, když dokázali po skalpu San Jose porazit i Columbus, kterému chybí Elvis Merzlikins. Tým se tak proti papírově slabším soupeřům konečně zvedl. Vegas po zaváhání s Floridou srazili silnou Tampu a v prodloužení si vyšlápli i na Carolinu.

Útočnou lahůdkou bude střetnutí New Jersey s Carolinou. To bude poslední klání se startovním časem 0:00. Ďáblové zažehnali prohru s Torontem dvěma výhrami a nyní už se soustředí na Hurikány, kteří si budou chtít zpravit chuť po prohře s Rytíři. Vegas svému soupeři nedovolilo ani jednou skórovat a v čele s Quickem zvítězilo 0:4.

Přesouváme se do času 2:00, kdy bude Calgary před svými příznivci skládat reparát proti Senátorům. Plameny po nadějných výsledcích narazili proti Kačerům, kteří si připravili další překvapení. Pro celek z mrazivé Alberty byly body nesmírně důležité a ztráta o to více bolela. Senátoři sprintují za vyřazovací částí, ale nezvládnutý duel proti Kosatkám jim udělal pořádnou čáru přes rozpočet.

O půl hodiny později půjdou do akce Ducks s Predátory. Kačeři poslední dobou udivují ligu, jelikož přes nálepku outsidera dávají soupeřům pořádně zabrat a naposledy zaskočili lepšící se Calgary. Predátoři nezvládli dvě klání s Vancouverem a Arizonou, což jim ve stíhací jízdě za Winnipegem pořádně uškodilo, ale poslední zvládnutý duel s LA týmu konečně vrátil sebevědomí.

Ve 2:30 se bude hrát také v poušti, kam míří Minnesota. Wild pokračují v bodové sérii a zatím to vychází i bez hvězdného ruského útočníka Kirilla Kaprizova. Proti Arizoně to bude ovšem pořádná fuška, jelikož Kojoti bodovali čtyřikrát v řadě. Kromě výhry nad Predátory dokázali dotáhnout do prodloužení i duel s New Jersey a Coloradem.

