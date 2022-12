Boston proti Kings, či střetnutí Rangers s Maple Leafs! NHL chystá tucet duelů

Nejprestižnější hokejovou soutěž světa čeká perný večer. Na programu je celkem dvanáct klání, z nichž více než polovina odstartuje v 1:00 ráno. Do akce jdou oba lídři konferencí, současný šampion nebo rozjetí Capitals. Naopak co napravovat mají Devils, kteří padli třikrát v řadě.

Hned sedm duelů má úvodní buly naplánováno na čas 1:00. Světla se rozsvítí v TD Garden, kam zavítá LA. To bude v sestavě postrádat Viktora Arvidssona. Králové musí skládat reparát z posledních dvou duelů. Po neúspěšné přestřelce na ledě Blue Jackets totiž schytali tvrdý direkt od Sabres. Kings přišli kvůli nestabilním výkonům o skvělou pozici v divizi a musejí se ohlížet za sebe. Medvědi dali naopak zapomenout na zaváhání s Arizonou a vrátili se na vítěznou vlnu.

Formu hledající Pantery čeká výhrami ověnčený Pittsburgh. Tučňáci neprohráli už šestkrát v řadě a patří k lídrům Metropolitní divize. Florida sice dokázala přehrát zraněními sužované Blue Jackets, ale minulé dvě prohry jí značně zkomplikovali situaci. Pantery hodně sráží poněkud nejisté výkony Sergeje Bobrovského, jehož úspěšnost zákroků je pod devadesáti procenty.

Montreal bude hostit Anaheim, který pravidelně přidává jednu prohru za druhou. Na druhé straně barikády jsou velké problémy s rozkolísanými výkony Canadiens. Navíc tým nemůže počítat se Seanem Monahanem. Ten je v současné chvíli na marodce.

K vidění bude i měření sil mezi Ďábly a Letci. New Jersey dvakrát padlo s rivaly z New Yorku a naposledy neuspělo proti Stars. Na to jsme u Devils nebyli zvyklí. Ovšem žádnému týmu NHL nevydrží suverenita věčně. Reparát se přímo nabízí v klání s Flyers. Ti se výkonnostně velmi trápí a jsou předposlední ve své divizi. Hůř je na tom jen tragický Columbus.

Očekávaný je souboj těžkých vah mezi Rangers a Leafs. Jezdci vyhráli poslední čtyři duely. A že měli pěkně nabitý program! Podařilo se jim totiž získat skalpy Vegas, Avalanche a Devils. Toronto po rozstřílení Ducks bodovalo již desetkrát v řadě a nás tedy čeká velmi zajímavé střetnutí.

Lightning se ve stejný čas utkají s Columbusem. Pro ten je letošní sezona jedna velká noční můra a k už tak početné marodce se před nedávnem přidal i brankář Joonas Korpisalo. Tým až na vzácné výjimky pravidelně zapisuje prohry a uzavírá tabulku Východní konference. Proti sehranému útoku Tampy čeká družinu Patrika Laineho pořádná fuška.

V 1:00 PNC Arena přivítá domácí Hurikány, kteří budou vzdorovat Krakenům. Carolinu trápí zranění finského lídra Sebastiana Aha, který je tradičním tahounem. Seattle se zatím nemůže dostat zpět do formy, která jej zdobila podstatnou část sezony. Posledních pět duelů přineslo čtyři bezbodové prohry.

Zápasy se startem v 1:00 uzavře duel Capitals se Stars. Washington navzdory zraněním válí a výrazně začíná ohrožovat vysoce postavené týmy Metropolitní divize. Stars táhnou Centrální divizi a pro Ovečkinovu partu tedy budou pořádnou prověrkou formy. Navíc se Dallasu vyhýbají zranění a mohou tedy nastoupit v plné polní.

Od 2:00 budeme moci sledovat zápas Winnipegu s Predátory. Jets až na zaváhání s Blue Jackets pravidelně od konce listopadu vítězili, ale nyní dali jejich formě jasné stop Washington s Vegas. To stálo mrazivý Winnipeg čelo Centrální divize. Predátoři po velmi dobrých výkonech padli čtyřikrát v řadě. Naposledy navíc dostali tvrdou lekci od McDavida a jeho věrných.

O půl hodiny později se postaví Blackhawks proti Vegas. Mizérie Chicaga nebere konce a už nechybí mnoho, aby tým spadl až na samé dno Západní konference. Dvanáct proher z posledních třinácti klání mluví za vše. Vegas jsou na opačném konci tabulky a trápí je snad jen ztráta produktivního Jacka Eichela, který je opět na marodce.

Poslední dva zápasy odstartují ve 3:00. Současný šampion se postaví proti Buffalu. To se mocně snaží vzdálit spodním patrům divize a opět naplno válčit s konkurencí. Naposledy tým naprosto smetl Krále z LA a brousí si zuby na dalšího soupeře. Proti Lavinám to ovšem nebude nic lehkého, jelikož tento tým se znovu začíná zlepšovat a snaží se vzdorovat rozsáhlé marodce.

Edmonton se po útočném kolotoči, který předvedl na ledě Predators přesouvá na domácí led. Tam se utká se St. Louis. Blues rozhodně nezažívají jednoduché období, jelikož se stále nedaří ustálit formu a bodový kontakt se soupeři se začíná vzdalovat. Oilers naopak situaci v Pacifické divizi zatím s přehledem zvládají.

Share on Google+