Boston rozhodl ve druhém prodloužení, Winnipeg se v sérii ujal vedení

I třetí utkání mezi Bostonem a Washingtonem dokráčelo do prodloužení a tentokrát se hrálo pořádně dlouho, protože se rozhodlo až v 86. minutě. Poprvé se v play-off ukázaly i kanadské celky.

BOSTON BRUINS - WASHINGTON CAPITALS

3:2pp. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 2:1

Bitva v Bostonu

V Bostonu se uskutečnila další bitva, která se tentokrát natáhla až do druhého prodloužení. V něm se hrdinou stal Craig Smith, který využil špatného vyjetí Samsonova za branku a pohotově zasunul kotouč za rozhozeného brankáře Capitals. Bruins jdou tedy v sérii poprvé do vedení.

Branky a nahrávky

30. Hall (Smith, Miller), 52. Marchand (Bergeron, McAvoy), 86. Smith – 29. Ovečkin (Mantha), 39. Dowd (Hathaway).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 37 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) - 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6%, odchytal 85:48

Ilja Samsonov (WSH) - 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93%, odchytal 85:45



Československá stopa v utkání

David Krejčí (BOS) - 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 29:27

David Pastrňák (BOS) - 0+0, -1 účast, 9 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:48



Tři hvězdy utkání

1. Craig Smith (BOS) - 1+1

2. Brad Marchand (BOS) - 1+0

3. Taylor Hall (BOS) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - NASHVILLE PREDATORS

3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Domácí půda uhájena

I v Carolině se hrálo naplno až do posledních sekund. Hurricanes si v první třetině zásluhou Sebastiana Aha vybojovali jednogólový náskok a ten si drželi až do poslední minuty, než se šikovný finský útočník trefil podruhé v zápase - tentokrát do prázdné branky. Následně se ještě prosadil Warren Foegele a potvrdil druhé vítězství Caroliny v sérii.

Branky a nahrávky

9. Aho (Svečnikov, Hamilton), 60. Aho (Pesce), 60. Foegele (Fast).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/7 | Trestné minuty: 18 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (CAR) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 58:44



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:18



Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (CAR) – 32 zákroků

2. Sebastian Aho (CAR) – 2+0

3. Brady Skjei (CAR) – 0+0

EDMONTON OILERS - WINNIPEG JETS

1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

STAV SÉRIE: 0:1

Winnipeg poprvé loupil v Edmontonu

Edmonton se těsně před polovinou utkání dostal do vedení a bylo to naposledy, kdy se domácí radovali ze vstřeleného gólu. Jets dokázali velmi rychle srovnat a získali mírnou psychickou pohodu. Rozhodnutí duelu přišlo v padesáté minutě, kdy Winnipeg dostal do vedení Dominic Toninato a následně se do prázdné branky trefili Kyle Connor a Blake Wheeler. Skvěle si počínal Connor Hellebuyck.

Branky a nahrávky

29. Puljujärvi (Barrie, Nurse) – 32. Poolman (Wheeler, Thompson), 50. Toninato (Stanley, Thompson), 59. Connor (Scheifele, Pionk), 59. Wheeler (Connor, Scheifele).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0%, odchytal 59:45

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků

2. Dominic Toninato (WPG) – 1+0

3. Jesse Puljujärvi (EDM) – 1+0

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

STAV SÉRIE: 2:0

MacKinnon ve formě

Nathan MacKinnon je na začátku play-off ve skvělé formě a St. Louis si s ním neví rady. Klíčový útočník Avalanche dokázal dneska zkompletovat svůj první hattrick v play-of a nasměroval Colorado k druhému vítězství v sérii.

Branky a nahrávky

1. Donskoi (Graves, Kadri), 19. MacKinnon (Makar, Donskoi), 24. Donskoi (MacKinnon, Rantanen), 56. MacKinnon (Toews, Landeskog), 58. Saad (Jost), 60. MacKinnon (Rantanen, Landeskog) – 37. Blais (Clifford, Krug), 51. Schenn (Bozak, Krug), 56. Hoffman (Mikkola, Thomas).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 35 | Přesilová hra: 2/2 – 2/3 | Trestné minuty: 15 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 59:03



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) - 3+1

2. Joonas Donskoi (COL) - 2+1

3. Mike Hoffman (STL) - 1+0

