Boston s Philadelphií se utkají u jezera Tahoe, už od osmi souboj Capitals a Devils

Nedělní program zahájí už od 20 hodin atraktivní souboj z Východní divize mezi Washingtonem a New Jersey, tím hlavním diváckým tahákem bude ale bezpochyby utkání Bostonu s Philadelphií, které se odehraje pod širým nebem v nádherném prostředí u jezera Tahoe na hranici státu Kalifornie a Nevada. Zbývající dvě utkání pak budou kanadská, Ottawa doma přivítá Montreal, Vancouver zase Winnipeg.

20:00 Washington Capitals - New Jersey Devils

Washington je velmi zkušený tým, se kterým se každoročně počítá do play-off a nejinak tomu je i v této sezoně. Východní divize je mnohými považována za tu nejtěžší, ale Capitals si zatím vedou dobře, s devatenácti body jsou v tabulce třetí. Pokud však nechtějí z postupových pozic vycouvat, měli by začít bodovat častěji, než se jim to dařilo v poslední době, z předešlých sedmi zápasů totiž hned pět prohráli, naposledy doma 1:4 s Rangers. Na domácím ledě Washington prohrál tři ze čtyř posledních utkání.

Devils na rozdíl od Washingtonu asi tipoval na postup do play-off málokdo. New Jersey je mladým týmem, který je postavený okolo talentovaného Jacka Hughese, ten ale zatím tým až do vyřazovacích bojů sám dotáhne jen těžko, a to i přesto, že oproti předchozí sezoně učinil značný výkonnostní progres a s deseti body (3+7) je lídrem týmové produktivity. Devils jsou se čtrnácti body v divizi až sedmí, odehráli ale o čtyři zápasy méně než Washington. Formu mají dokonce lepší než jejich dnešní soupeř, z posledních čtyř utkání prohráli jediné, a to naposledy překvapivě 2:3 doma proti poslednímu Buffalu.

1:00 Ottawa Senators - Montreal Canadiens

Ottawa prožívá další velmi špatnou sezonu, už od samotného začátku ročníku je jasné, že Senators na play-off pomýšlet nemohou. Ottawa sice úvodní zápas sezony vyhrála, následovala ale šňůra devíti porážek. Z dalších devíti utkání pak Senators třikrát vyhráli, takže z jejich strany přeci jen došlo k určitému zlepšení. Poslední tři utkání odehráli Sens proti Torontu. Nejprve překvapili vítězstvím 6:5 v prodloužení, další dvě utkání už prohráli 1:2 a 3:7. S pouhými devíti body je Ottawa nejhorší nejen v Severní divizi, ale i v rámci celé NHL. Na domácím ledě Ottawa vyhrála jen jeden ze sedm duelů, posledních šest prohrála.

Montreal by se po letech strádání znovu rád proměnil v ambiciózní klub, který má šanci na Stanley Cup. Už minulá sezona naznačila jeho potenciál a ani v té současné si zatím Canadiens nevedou špatně, z šestnácti utkání získali dvacet bodů a patří jim čtvrtá příčka v Severní divizi. Se svou aktuální formou ale Montreal rozhodně spokojený být nemůže, z posledních čtyř utkání vyhrál jen jediné. Také Canadiens odehráli své dva poslední zápasy s Torontem a připsali si vítězství 2:1 a porážku 3:5. Na stadionech soupeřů to Montrealu zatím šlape. Ve všech osmi zápasech bodoval, z toho šestkrát vyhrál. V této sezoně půjde o třetí vzájemný duel, obě mužstva si zatím připsala po jednom vítězství.

1:30 Boston Bruins - Philadelphia Flyers

V atraktivním prostředí pod širým nebem si to u jezera Tahoe rozdají dva rivalové Boston Bruins a Philadelphia Flyers. Na ledové ploše postavené na golfovém hřišti se hrál už včera zápas mezi Coloradem a Vegas, to se ale začínalo už v poledne místního času a stihla se odehrát jen první třetina. Potom začal organizátorům doslova tát led pod rukama a zápas se tak dohrával až v nočních hodinách za příznivějších klimatických podmínek. Z tohoto důvodu vedení NHL nakonec usoudilo, že souboj mezi Bruins a Flyers se posune na půldruhou hodinu ranní středoevropského času.

Oba týmy vstupují do tohoto zápasu v podobném rozpoložení. Boston v patnácti zápasech vybojoval 22 bodů a je ve Východní divizi první. Philadelphia ve čtrnácti zápasech získala bodů 19 a patří ji druhé místo. Obě mužstva také prohrála své poslední zápasy před venkovním duelem, Bruins nestačili 2:3 na New Jersey a Flyers prohráli 2:3 na nájezdy s Rangers. Na soupisce Bostonu nebude chybět jeho nejlepší střelec posledních let David Pastrňák, chybět však budou jeho tři krajané Ondřej Kaše, David Krejčí a Jan Zbořil. Na straně Philadelphie bohužel neuvidíme nemocného Jakuba Voráčka a hrát nebudou také další tahouni Flyers Claude Giroux a Travis Konecny. V této sezoně se tyto dva kluby utkaly už čtyřikrát a zatím pokaždé se radoval z výhry Boston, dvakrát se muselo v těchto duelech prodlužovat a jednou došlo až na nájezdy.

4:00 Vancouver Canucks - Winnipeg Jets

Druhým kanadským střetnutím dnešního programu NHL bude souboj mezi Vancouverem a Winnipegem. Vancouver nevstoupil do sezony špatně, na sérii čtyř vítězství z konce ledna ale navázala únorová série šesti porážek a v organizaci rázem začalo být velké dusno. Canucks však odmítli, že by předem považovali sezonu za ztracenou, ještě se budou chtít porvat o postup do play-off. Bude to ale velmi náročná mise, po 21 odehraných zápasech má Vancouver na kontě pouze sedmnáct bodů a patří mu až šesté místo v tabulce. Z posledních čtyř utkání Canucks třikrát bodovali, naposledy ale prohráli doma 0:2 s Winnipegem. Doma to Vancouveru ještě jakž takž šlape, z deseti zápasů pět vyhrál.

Winnipeg má v podstatě stejné ambice jako Vancouver, i on by se rád podíval do play-off. Rozdíl je však mezi oběma kluby zatím ve způsobu plnění tohoto zadání. Jets si vedou o poznání lépe, po sedmnácti odehraných utkáních mají na kontě 21 bodů a v tabulce Severní divize jim patří třetí příčka. Před sebou mají Jets o tři body druhý Edmonton, ten ale odehrál o tři utkání více než oni. Winnipeg by nicméně potřeboval trochu ustálit svou výkonnost, v posledních sedmi utkáních pravidelně střídal výhry s porážkami. Dnes budou chtít Jets přidat druhé vítězství na ledě Canucks v řadě. Na stadionech soupeřů zatím hráli sedmkrát, z toho čtyřikrát vyhráli. Na vzájemné zápasy je to mezi Canucks a Jets 1:1, na konci ledna Vancouver vyhrál na ledě Winnipegu 4:1.

