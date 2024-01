Boston si poradil s New Jersey, Montreal porazil Colorado

Na dnešním programu bylo deset zápasů. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.

BUFFALO SABRES - SAN JOSE SHARKS

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

NHL výhra, NFL výhra. Buffalo slaví

Program v Buffalu byl dnes nabitý. Nejprve si Sabres poradili doma se Sharks, o pár hodin nato pak hostili Bills Pittsburgh Steelers. I zde se hráči Buffala mohli radovat z vítězství a postupu do další fáze play-off.

Branky a nahrávky

32. Mittelstadt (Okposo, Ry. Johnson), 35. Tuch (Quinn, Mittelstadt), 57. Greenway (Mittelstadt, Dahlin).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:32

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:29

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22



Tři hvězdy utkání

1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků

2. Casey Mittelstadt (BUF) 1+2

3. Alex Tuch (BUF) 1+0

BOSTON BRUINS - NEW JERSEY DEVILS

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Swayman udržel čisté konto

Skóre se poprvé měnilo ve druhé třetině, když se bekhendovým nahozením prosadil Charlie Coyle. New Jersey po zbytek periody tlačilo, avšak gólman Swayman dnes vstal správnou nohou. Ve třetí části hry nejprve využil přesilovou hru David Pastrňák a závěrečnou tečku pak přidal při hostujícím risku bez brankáře Trent Frederic.

Branky a nahrávky

21. Coyle (Marchand, Pastrňák), 44. Pastrňák (McAvoy, Marchand), 59. Frederic.

Statistika

Střely na bránu: 36 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:53

Nico Daws (NJD) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 58,05



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:16

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:49

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:05

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 25:26



Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) 31 zákroků

2. David Pastrňák (BOS) 1+1

3. Brad Marchand (BOS) 0+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - VANCOUVER CANUCKS

4:3sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)

Nájezdy pro Blue Jackets

Snad s výjimkou prvních pěti minut byl Columbus favorizovanému Vancouveru více než vyrovnaným soupeřem. Navzdory střelecké převaze většinu zápasu dotahoval ztrátu a v této úloze se činili hlavně ruští útočníci, kteří jsou po zranění Jennera s Lainem tahouny celého týmu. Činachov bleskově odpověděl na první gól Millera, zatímco Voronkov se tečí postaral o gól na 2:2 a po trefě Petterssona v čase 50:57 vstřelil i další vyrovnávající branku na 3:3. Za tohoto stavu došel zápas až do nájezdů a ty jediným úspěšným pokusem rozhodl Kirill Marčenko.

Branky a nahrávky

6. Činachov (J. Gaudreau), 24. Voronkov (A. Boqvist, J. Gaudreau), 51. Voronkov (Roslovic), rozh. náj. Marčenko – 6. J. Miller (Zadorov, E. Pettersson), 15. Garland (Blueger, Joshua), 28. E. Pettersson (J. Miller, Q. Hughes).

Statistika

Střely na bránu: 44 – 30 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00

Casey DeSmith (VAN) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:03



Tři hvězdy utkání

1. Dmitrij Voronkov (CBJ) 2+0

2. Johnny Gaudreau (CBJ) 0+2

3. Kirill Marčenko (CBJ) 0+0

FLORIDA PANTHERS - ANAHEIM DUCKS

4:5pp (2:1, 2:2, 0:1 - 0:1)

Ducks zaskočili favorita

Florida šla do zápasu proti Anaheimu v roli výrazného favorita, ale nedokázala toho využít. Přitom měla zápas rozehraný velmi dobře, když vedla 2:0 a poté i 4:2. Anaheim ale v obou případech skóre dorovnal a nakonec rozhodla Killornova trefa v prodloužení.

Branky a nahrávky

9. Bennett (Rodrigues, Ekman-Larsson), 18. Reinhart (Mikkola), 30. Verhaeghe (Montour, Barkov), 33. Bennett (M. Tkachuk, Verhaeghe) – 20. Killorn (Henrique), 26. Henrique (Vatrano), 35. Silfverberg (Carrick), 44. Terry (LaCombe), 61. Killorn (Vatrano).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 16 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:48

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:48



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:00



Tři hvězdy utkání

1. Alex Killorn (ANA) 2+0

2. Sam Bennett (FLA) 2+0

3. Adam Henrique (ANA) 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - SEATTLE KRAKEN

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Pens vynulovali Krakeny

Třetí třetina se nesla v duchu marné snahy Seattlu něco udělat s výsledkem a trpělivé hry domácích. Ti přečkali i trefené břevno po McCannově střele a v závěru potrestali i hru bez gólmana. O pojišťující trefu se postaral svým druhým gólem v zápase Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

21. D. O'Connor (Rust, Malkin), 24. Crosby (Letang, Rakell), 58. Crosby (Rakell, E. Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Joey Daccord (SEA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:41

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19



Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) 21 zákroků

2. Sidney Crosby (PIT) 2+0

3. Drew O'Connor (PIT) 1+0

CAROLINA HURRICANES - LOS ANGELES KINGS

2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Skvělá třetí třetina Kings

Zápas byl dlouhou dobu vyrovnaný. Po dvou třetinách šly týmy do kabin za nerozhodného stavu 1:1. Jenže Kings vlétli do rozhodující části v neuvěřitelném tempu a po necelých šesti odehraných minutách vedli o tři góly a vedení jim vydrželo až do konce duelu.

Branky a nahrávky

26. Martinook (Jarvis, Burns), 49. Drury (Noesen, Chatfield) – 7. Moore (Danault), 42. Danault (M. Roy, Gavrikov), 43. Laferriere (M. Anderson, Dubois), 46. Dubois (Anderson-Dolan, M. Anderson), 59. Moore (Danault, M. Roy).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 45:20

Yaniv Perets (CAR) – 1 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 12:46

David Rittich (LAK) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (LAK) 1+1

2. Phillip Danault (LAK) 1+2

3. Jordan Martinook (CAR) 1+0

MINNESOTA WILD - NEW YORK ISLANDERS

5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Minnesota nedala soupeři šanci

Minnesota předvedla nejlepší výkon za posledních několik týdnů. Na svém ledě deklasovala Islanders 5:0, přerušila tím šňůru čtyř porážek v řadě a zároveň vyhrála teprve podruhé z posledních deseti utkání. Nulu vychytal Marc Andre Fleury, jenž se osamostatnil na druhém místě historické tabulky v počtu výher s 552 vítězstvími. Lepší je už pouze Martin Brodeaur.

Branky a nahrávky

3. Zuccarello (Faber, Boldy), 23. Dewar, 34. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 57. Eriksson Ek (M. Foligno, Bogosian), 60. M. Foligno (F. Gaudreau, Brodin).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 2/5 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 40:00

Ken Appleby (NYI) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00



Česká a slovenská stopa

Dnešní utkání se hrálo bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Marc-Andre Fleury (MIN) 21 zákroků

2. Joel Eriksson Ek (MIN) 2+0

3. Mats Zuccarello (MIN) 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - NASHVILLE PREDATORS

4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Stone hrdinou

Tahle noc bude speciální především pro kapitána Marka Stona, který si připsal svůj první kariérní hattrick v základní části. Hlavně díky němu domácí porazili Predators 4:1. Vyzdvihnout je však také potřeba výkon brankáře Thompsona, který z pětatřiceti střel soupeře pustil za svá záda pouze jednu.

Branky a nahrávky

16. Stone (Dorofejev, Hague), 22. Stone (Stephenson, Dorofejev), 40. Stone (Stephenson), 60. Marchessault (Pietrangelo, N. Roy) – 38. Evangelista (A. Carrier, Josi).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:54

Juuse Saros (NSH) – 3 zákroků, 26 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 56:51



Česká a slovenská stopa

Dnešní utkání se hrálo bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) 3+0

2. Chandler Stephenson (VGK) 0+2

3. Pavel Dorofejev (VGK) 0+2

MONTREAL CANADIENS - COLORADO AVALANCHE

4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Skalp

Hokejisté Montrealu si připsali cenný skalp silného Colorada. Hosté přitom dvakrát vedli. Na začátku třetí části se poprvé v roli vedoucího týmu ocitli Habs, když se v přesilovce prosadil Cole Caufield. Laviny ještě odpověděly při hře 4 na 4, v níž přesně pálil obránce Devon Toews. Rozhodující moment ale přišel v čase 55:50, kdy Joel Armia před brankou důsledně sledoval kotouč a v pádu ho dokázal za nasměrovat za brankovou čáru.

Branky a nahrávky

8. Slafkovský (Suzuki, Caufield), 37. Harvey-Pinard (J. Evans, Gallagher), 42. Caufield (Suzuki, Matheson), 56. Armia – 5. Colton (Drouin, Makar), 22. Makar (Girard, MacKinnon), 50. Toews (Rantanen, Makar).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 35 | Přesilová hra: 2/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:08



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08



Tři hvězdy utkání

1. Nick Suzuki (MTL) 0+2

2. Joel Armia (MTL) 1+0

3. Cole Caufield (MTL) 1+1

ST. LOUIS BLUES - PHILADELPHIA FLYERS

2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Souboj brankářů

Flyers si odváží z ledu Blues cenné vítězství. Philadelphia v zápase hned třikrát vedla a když se v 55. minutě trefil Tippett na 3:2, šlo o gól vítězný. Do prázdné branky už poté pouze korigoval Farabee. V tomto duelu je potřeba vyzdvihnout formu obou brankářů, kteří dnes chytali skutečně velmi dobré utkání. Oba se tak právem stali hvězdami zápasu.

Branky a nahrávky

39. Sundqvist (B. Schenn, Perunovich), 42. Saad (B. Schenn, Kyrou) – 22. Laughton (Hathaway, Se. Walker), 40. Poehling (Zamula, Atkinson), 55. Tippett (Konecny, Frost), 60. Farabee.

Statistika

Střely na bránu: 30 – 42 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7%, odchytal 59:24

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:56



Česká a slovenská stopa

Dnešní utkání se hrálo bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Owen Tippett (PHI) 1+0

2. Carter Hart (PHI) 28 zákroků

3. Joel Hofer (STL) 38 zákroků

