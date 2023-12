Boston, Tampa i Toronto budou hrát doma. Edmonton míří na led Los Angeles

Podruhé za sebou se v kanadsko-americké NHL bude hrát devět zápasů. Do akce půjde znovu například New Jersey, které by rádo navázalo na vysoké vítězství v Ottawě. Tentokrát ale Devils zavítají do Bostonu, kde to budou mít podstatně složitější. Hrát se začne už ve 20:00 ve Winnipegu, program skončí ranním soubojem mezi Los Angeles a Edmontonem.

Nejdříve se začne hrát ve Winnipegu, který už ve 20:00 přivítá Minnesotu. Domácí půjdou do utkání při sérii šesti zápasů s bodovým ziskem, ale daří se také Divočině, která uspěla čtyřikrát za sebou. Ještě před svátky dvakrát přehrála Boston a v minulém utkání si poradila 6:3 s Detroitem. O tři hodiny později přivítá Buffalo hokejisty Columbusu.

Bostonu se v poslední době tolik nedařilo, ale po vánoční pauze Medvědi získali celkem jasné dva body v Buffalu. Nyní se jim do cesty postaví ve formě hrající New Jersey, které po delší době proklouzlo mezi osm nejlepších mužstev Východní konference. Fanoušci se dále mohou těšit na souboj Floridy s Montrealem, v tomto klání budou jasným favoritem Panteři.

St. Louis se po změně trenéra nastartovalo. Alespoň po bodu sahalo také proti Coloradu, jenže utkání se silnými Lavinami rozhodl v 58. minutě coloradský obránce Toews. Nyní se Bluesmani přesouvají na venkovní kluziště, konkrétně do Pittsburghu, který naposledy uštědřil New Yorku Islanders sedmigólový debakl.

V 1:00 začne rovněž utkání mezi Tampou a Rangers. Hrát se bude i v Torontu. Maple Leafs přivítají Carolinu, která dvakrát po sobě nastřílela pět branek. Trápící se Washington, který třikrát za sebou své zápasy prohrál, vyzve Nashville. Predátoři stále drží poslední divokou kartu v Západní konferenci.

Los Angeles minule nestačilo na Vegas, nyní se ale vrací na domácí led, kde se utká s Edmontonem. Oba týmy se moc dobře znají z posledních dvou vyřazovacích částí, v obou případech šli do dalšího kola Olejáři, kteří ale tentokrát favoritem nebudou.

Share on Google+