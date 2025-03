Boston v troskách? Tvrdá přestavba nebude, tým jen doplníme, hlásí šéf klubu

Cam Neely nikdy nechodil kolem horké kaše. Jako hráč patřil k nejtvrdším a nejrespektovanějším power forwardům NHL. Stejnou přímočarost si uchoval i v roli prezidenta Boston Bruins. A když jeho tým prochází krizí, nemá problém říct věci naplno.

„Upřímně? Na téhle sezoně není moc věcí, které bych si užíval,“ přiznal v exkluzivním rozhovoru pro Boston Globe. „Teď už jde jen o to, jak ji dokončíme a kteří hráči ukážou, že na NHL skutečně mají.“

Boston, zvyklý bojovat o nejvyšší příčky, letos prožívá noční můru. Výprodej na přestupové uzávěrce, odchod kapitána Brada Marchanda a série proher vyvolaly mezi fanoušky frustraci. Po domácích zápasech se čím dál častěji ozývají bučení. „Chápu je. Máme chytré fanoušky. Oni dokážou rozlišit, kdy hrajeme špatně, ale makáme, a kdy je ten výkon prostě nepřijatelný,“ řekl Neely. „Jsou vášniví, žijí pro hokej, a když to jde špatně, dávají nám to najevo. To k Bostonu patří.“

Boston letos poprvé od Neelyho nástupu do funkce prezidenta nebyl v roli týmu, který na uzávěrce posiluje, ale naopak prodává. Kromě Marchanda odešli také Brandon Carlo, Charlie Coyle a Trent Frederic. „Bylo to něco, co jsme v mé éře prezidenta ještě nezažili. Vždy jsme spíš doplňovali, než rozprodávali,“ přiznal Neely. „Bylo to těžké rozhodnutí, protože ti kluci tu byli dlouho a byli skvělými lidmi.“

Po těchto odchodech Bruins spadli do série porážek, což vyvolalo otázky ohledně budoucnosti trenérského štábu. Po výměně kouče se týmu krátce dařilo, ale pak přišel další propad. „Joe Sacco to neměl lehké, ale odvedl dobrou práci,“ ocenil Neely práci dočasného trenéra. „Přišel do složité situace, ale zvládl to se ctí.“ Zároveň potvrdil, že Sacco bude mezi kandidáty na pozici hlavního trenéra i pro příští sezonu.

Přestože se spekuluje o kompletní přestavbě Bruins, Neely to vidí jinak. „Není třeba všechno rozbořit a začít od nuly. Ano, vyměnili jsme pár klíčových hráčů, ale věřím, že je dokážeme nahradit a brzy budeme znovu bojovat o Stanley Cup.“

Získané volby v draftu Bruins využijí buď na mladé talenty, nebo jako součást výměn. „Máme otevřené všechny možnosti. Některé draftované hráče si vychováme, jiné můžeme vyměnit za posily,“ nastínil strategii.

A co budoucnost? Neely věří v návrat na vrchol. „Lidé zapomínají, že jsme byli kousek od titulu v roce 2019. V roce 2020 jsme vedli ligu, než svět zastavila pandemie. A v roce 2023 jsme měli nejlepší bilanci v historii NHL. Ano, nevyhráli jsme, ale hráli jsme sakra dobrý hokej. A chceme se k tomu vrátit.“

