Boston zvládl utkání v Montrealu! Bitva o Florida skončila lépe pro Tampu

16. listopadu 6:42Jan Šlapáček
Bohatý hokejový program nabídl celkem třináct zápasů a po celou noc bylo co sledovat. Jaké týmy se radují z vítězství?
Hokejisté Bostonu se dokázali rychle oklepat z porážky v Ottawě a na ledě Montrealu znovu najeli na vítěznou vlnu. Po velmi tvrdém a poměrně vyrovnaném zápase dokráčeli k výhře 3:2. Bruins nicméně přišli o Viktora Arvidssona a obránce Charlieho McAvoye, jenž byl nastřelen pukem do obličeje.
Charlie McAvoy neměl nejšťastnější zápas... Au. ????pic.twitter.com/heW5KQHQc2
— Jan Šlapáček (@Slapi1) November 16, 2025
Během přípravného období se bitva o Floridu proměnila v čistou válku. Tentokrát to z obou stran bylo hokejovější a fanoušci si užili i něco jiného než shozené rukavice. Větší radost měli tentokrát hosté, když Tampa dokázala vyhrát na ledě Panthers 3:1. Vítěznou branku vstřelil nečekaný hrdina Jack Finley.
Pěkný obrat předvedlo v noci Buffalo. To chvilku před koncem druhé třetiny prohrávalo v Detroitu o tři góly, nakonec ale zvládlo dostat zápas do prodloužení, v němž obrat dokončil Mattias Samuelsson.
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning
1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
32. Marchand (Reinhart, Lundell) – 13. Lilleberg (Kučerov), 45. Finley (Douglas, Sabourin), 60. Girgensons (Gourde).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 14 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 57:45
Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 18:05
Tři hvězdy utkání
1. Jack Finley (TBL) - 1+0
2. Brad Marchand (FLA) - 1+0
3. Andrej Vasilevskij (TBL) - 23 zákroků
Minnesota Wild - Anaheim Ducks
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
21. M. Johansson (Boldy, Hartman), 60. Boldy (J. Middleton, Eriksson Ek).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/7 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MNS) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Petr Mrázek (ANA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 58:05
Česká a slovenská stopa
Petr Mrázek (ANA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 58:05
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) - 28 zákroků
2. Joel Eriksson-Ek (MIN) - 0+1
3. Marcus Johansson (MIN) - 1+0
Montreal Canadiens - Boston Bruins
2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky
13. J. Evans (Josh Anderson), 39. Caufield (Suzuki, Struble) – 9. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 22. Lohrei (Kastelic, Jeannot), 37. Arvidsson (Zacha, Pastrňák).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 0/7 | Trestné minuty: 26 – 30
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:16
Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:05
David Pastrňák (BOS) – 0+2, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:15
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49
Tři hvězdy utkání
1. David Pastrňák (BOS) - 0+2
2. Jake Evans (MTL) - 1+0
3. Jeremy Swayman (BOS) - 28 zákroků
Ottawa Senators - Los Angele Kings
0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
10. Laferriere (M. Anderson, Byfield).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:39
Anton Forsberg (LAK) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:59
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Anton Forsberg (LAK) - 17 zákroků
2. Alex Laferriere (LAK) - 1+0
3. Claude Giroux (OTT) - 0+0
Detroit Red Wings - Buffalo Sabres
4:5pp. (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
11. P. Kane (Chiarot), 24. DeBrincat (Raymond), 26. Larkin (Raymond, Seider), 29. DeBrincat (Raymond, Seider) – 11. Tuch, 38. Doan (Dahlin, Byram), 45. T. Thompson (Doan, Ellis), 50. McLeod, 62. Samuelsson (T. Thompson, Dahlin).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:58
Colten Ellis (BUF) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:30
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) – 1+1
2. Lucas Raymond (DET) – 0+3
3. Josh Doan (BUF) – 1+1
Washington Capitals - New Jersey Devils
2:3sn. (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
41. McMichael (Ovečkin, Chychrun), 49. Ovečkin (McMichael, D. Strome) – 6. Gricjuk (L. Hughes, Cotter), 18. L. Hughes (Dillon, Bratt), rozh. náj. Nemec.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00
Jake Allen (NJD) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:42
Tři hvězdy utkání
1. Jake Allen (NJD) - 30 zákroků
2. Logan Thompson (WSH) - 29 zákroků
3. Luke Hughes (NJD) - 1+1
Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers
3:4pp. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
16. Robinson (Gostisbehere, Hall), 22. Ehlers (Blake, Stankoven), 47. Staal (W. Carrier, Martinook) – 4. Roslovic, 7. McDavid (Roslovic, Draisaitl), 46. McDavid (Draisaitl, Hyman), 61. Draisaitl (McDavid, Bouchard).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,3 %, odchytal 60:19
Stuart Skinner (EDM) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:19
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Connor McDavid (EDM) - 2+1
2. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2
3. Jordan Staal (CAR) - 1+0
Columbus Blue Jackets - New York Rangers
1:2sn. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
36. Voronkov (Werenski, Marčenko) – 26. Zibanejad (Panarin, Fox), rozh. náj. J. Miller.
Statistika
Střely na bránu: 24 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 65:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 64:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) - 23 zákroků
2. Jet Greaves (CBJ) - 31 zákroků
3. J. T. Miller (NYR) - 0+0
Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky
12. Greene (Levšunov, Kaiser), 46. Teräväinen (Nazar, O. Moore), 56. C. Dach (Crevier, Michejev) – 20. N. Robertson (Tavares), 30. Rielly (Ekman-Larsson, Nylander).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:36
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Colton Dach (CHI) - 1+0
2. Teuvo Teräväinen (CHI) - 1+0
3. Arťom Levšunov (CHI) - 0+1
St. Louis Blues - Vegas Golden Knights
1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
56. Broberg (R. Thomas, Snuggerud) – 13. Saad (R. Smith, Howden), 15. Bowman (Dorofejev, Eichel), 21. Hanifin (Whitecloud, R. Smith), 52. Hertl (Dorofejev).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Akira Schmid (VGK) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:56
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:32
Tři hvězdy utkání
1. Braeden Bowman (VGK) - 1+0
2. Reilly Smith (VGK) - 0+2
3. Brandon Saad (VGK) - 1+0
Dallas Stars - Philadelphia Flyers
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
4. Bichsel (Petrovic, Hryckowian), 32. J. Robertson (Seguin, Hintz), 38. J. Robertson (Hintz, Lindell), 50. J. Robertson (Hintz, Rantanen), 54. Seguin (Ljubuškin) – 51. Dvorak (Tippett, Drysdale).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:27
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:56
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) – 3+0
2. Roope Hintz (DAL) – 0+3
3. Lian Bichsel (DAL) – 1+0
Seattle Kraken - San Jose Sharks
4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
9. Schwartz (Stephenson, Oleksiak), 37. Larsson (Marchment, Beniers), 37. Tolvanen (Stephenson, Oleksiak), 57. Schwartz (R. Lindgren) – 20. Wennberg (Celebrini, Eklund).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Matt Murray (SEA) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 19:42
Philipp Grubauer (SEA) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 40:18
Alex Nedeljkovic (SJS) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 59:07
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Philipp Grubauer (SEA) - 19 zákroků
2. Chandler Stephenson (SEA) - 0+2
3. Jaden Schwartz (SEA) - 2+0
Calgary Flames - Winnipeg Jets
3:4sn. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
28. Bean (Pachal, Frost), 34. Bahl (Coronato, Frost), 59. Coronato (Andersson, Huberdeau) – 28. Scheifele (Connor, Morrissey), 29. Pearson (L. Schenn, Stanley), 42. Perfetti (Connor, Morrissey), rozh. náj. Vilardi.
Statistika
Střely na bránu: 34 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 64:29
Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 64:56
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:05
Tři hvězdy utkání
1. Matt Coronato (CGY) - 1+1
2. Kyle Connor (WPG) - 0+2
3. Rasmus Andersson (CGY) - 0+1
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.