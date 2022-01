Bostonský výkon století: Grzelcyk v zápase snů zdemoloval Washington, zazářil i Pastrňák

Osmadvacetiletý obránce zažil životní noc, ve které si na své bodové konto připsal neskutečných pět bodů! Poslední takové představení se v organizaci Bruins mapuje do devadesátých let. Matt Grzelcyk na tento zápas bezpochyby nikdy nezapomene. Cokoli spoluhráčům naservíroval, skončilo v síti. Své o tom ví i David Pastrňák, který v duelu skóroval hned dvakrát.

Na samotném začátku ale utkání nevypadalo zrovna slibně. Domácí Caps totiž přivítali Medvědy dvěma rychlými góly, a ještě minutu a půl před koncem první části s klidným vědomím vedli. Jenže poté se Boston dostal ke dvěma přesilovkám, které odšpuntovaly dechberoucí jízdu.

„Nad dneškem jen kroutím hlavou. Body se mi poslední dobou získávaly dost těžko, ale dnes do sebe všechno zapadlo. To, co jsem se svými spoluhráči v zápase prožil, bylo fantastické,“ rozplýval se dojatý obránce po nejlepším představení dosavadní kariéry.

Matt Grzelcyk během čtyřiceti sekund zrežíroval dvě útočné akce s gólovou tečkou, a ještě během první třetiny utišil rozjásanou Capital One Arenu. Při první trefě Bruins slavil Pastrňák a při druhém překvapení Marchand.

Aby toho nebylo málo, tak obrat dokonal hned na startu druhé periody, kdy perfektní střelou ze zápěstí zaskočil nechápajícího Fucaleho v bráně. Po dalším gólu musel do hry Vaněček, rozebraný Kanaďan už nemohl pokračovat.

Bostonská osmačtyřicítka si následně připsala další dvě asistence. Poslední bek, který dokázal v dresu Bruins posbírat pět bodů v jednom zápase, byl Ray Bourque v roce 1994. To dnešní hrdina nebyl ani na světě. Shodou náhod byl zápis taktéž proti Capitals a dokonce taktéž v lednu. Přesně čtyři dny před Grzelcykovým narozením.

Osmadvacetiletý Američan je teprve pátým obráncem historie Bostonu, který takový výkon předvedl. Před ním to zvládli pouze Boby Orr, Ray Bourque, Pat Egan a Glen Wesley. Současně je prvním pětibodovým bekem, jenž si tato čísla dokázal připsat během letošního ročníku NHL.

I přes tento neuvěřitelný výkon se hvězdou zápasu stal Pastrňák

Branky začal konečně sázet i český kanonýr. David Pastrňák v posledních dvou utkáních nasypal do branek soupeřů čtyři puky a vypadá to, že tahle mašina začíná zase šlapat.

Svoji jízdu odstartoval už v neděli, kdy na ledě Tampy Bay vstřelil dva góly během úvodních šesti minut. Spolupráce s Taylorem Hallem v posledních dnech graduje, protože to byl v obou případech on, kdo Pastrňákovi nabíjel.

Dnes do utkání vkročil v podobném rozpoložení a další dva zásahy stihl už v první půlce základní hrací doby. K tomu všemu přidal jednu asistenci, a i přes všechny Grzelcykovi body to byl právě český forvard, kdo rozhodl utkání a po zásluze byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Začíná české osmaosmdesátce svítat na lepší časy?

