Bouchard po boku Leetche či Orra. Výjimečný hráč, smeká kabina

Obránce Edmontonu Oilers Evan Bouchard je v letošním play off obří silou a jeho výkony a produktivita pochopitelně neušla pozornosti jeho spoluhráčů. Nejde totiž jen o formu, která se drží pár dní, jde o odraz celé jeho výkonnosti v play off.

„Je prostě dobrý,“ řekl v sobotu se úsměvem Leon Draisaitl. „Je velmi klidný. Zdá se, že s pukem na holi pokaždé zvolí to správné rozhodnutí, navíc dobře brání. Jeho hra je prostě na jiné úrovni. Absolutně na něm nepoznáte žádný stres.“

Bouchard zaznamenal dvě asistence při pátečním vítězství Edmontonu 3:1 a stal se třetím nejrychlejším obráncem v historii NHL, který dosáhl 50 bodů v play off (45 zápasů), lepší v tomto ohledu byli pouze Bobby Orr (39 zápasů) a Brian Leetch (41 zápasů).

Čtyřiadvacetiletý obránce hraje teprve své třetí play off v kariéře, nicméně už nyní je pátý v počtu bodů ve vyřazovací fázi v klubové historii.

Ještě v sérii s Dallasem by mohl překonat Randyho Gregga a Kevina Lowea (oba 52 bodů), druhý je pak Charlie Huddy s číslem 77 a na vrcholu pochopitelně legenda Paul Coffey (103).

Zajímavé však je, že Bouchard už teď Coffeyho překonává. V přepočtu bodů na zápas má totiž hodnotu 1,13, zatímco legendární bek „jen“ 1,10.

Spoluhráč Zach Hyman se na otázku, co na Bouchardově hře nejvíce vyniká, nedokázal shodnout na jedné věci.

„Všechno,“ přemýšlel. „Zažívá výjimečné týdny. Kdykoli je na ledě, máme pocit, že máme puk a máme šanci. Když ho najdete, vždy něco vymyslí.“

Bouchard je s 25 body (6 gólů, 19 asistencí) v 17 zápasech letošního play off lídrem mezi všemi obránci. Tato ofenzivní bilance je druhým nejvyšším počtem bodů obránce v jednom play off v historii Oilers, a to hned za 37bodovou parádou Paula Coffeyho z roku 1985.

Směle tak do nejdůležitější fáze sezony přenesl formu ze základní části, ve které si také vytvořil kariérní maxima. Dohromady nasbíral 82 bodů, což je o 42 více než v předchozím ročníku!

Share on Google+