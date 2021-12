Boudreau ladí vancouverský orchestr. První housle hraje švédský virtuóz Pettersson

Šest výher za sebou, nový klubový rekord! Impozantně se uvedl Bruce Boudreau ve Vancouveru. Šestašedesátiletý mazák se ukazuje jako ten pravý trenér pro talentem napěchovaný kádr Kosatek. Rychle strhl hráče na svou stranu a energickým projevem maže jakékoliv pochybnosti novinářů, fanoušků i samotných hráčů. "Že nás dlouhá pauza vyhodí ze sedla? Nebojím se toho, chceme se vrátit ještě lepší," povídá. A v placeném vánočním přání byl ještě kurážnější: "Nakopeme v roce 2022 soupeřům zadky. Co takhle vyhrát desetkrát v řadě? Čím častěji budeme vítězit, tím rychleji vyletíme tabulkou Západní konference."

Boudreau má jasný cíl: udělat z Canucks štiku celé NHL. Dravce, co bude lovit body a prodere se do play-off.

"Na postupové pozici ještě nejsme, a tak jsem zastáncem toho, aby se odehrála kompletní základní část. Všech 82 mačů," prohodil na úterní tiskové konferenci. Ví, že případné zkrácení sezony by nehrálo jeho svěřencům do karet. Z maratonu by byl sprint.

Zkušený kouč využil dlouhé vánoční přestávky k tomu, aby s hráči pracoval na různých detailech. Zkrátka ladil vancouverský orchestr, který v defenzivní činnosti doposud hrál de facto stále ještě podle not Travise Greena, zatímco přechodová fáze už byla pod taktovkou Boudreaua.

A právě tato úprava vynesla Kosatkám střelecké hody a šest trumfů v řadě, které okamžitě udělaly z někdejšího šéfa střídaček Anaheimu, Minnesoty a Washingtonu favorita vancouverských příznivců. Ti si od něj slibují, že s mladým a progresivním mužstvem bude válcovat ligu.

Boudreau plánuje to samé a jako eso tahá z rukávu Eliase Petterssona. Náramně šikovného centra, co pod jeho vedením ožil. "Těch minut, co teď dostávám navíc, si vážím. A vím, že musím ukázat, že si je také zasloužím," míní Pettersson, který k sextetu výher pomohl čtyřmi body (2+2).

"Když se daří jemu, daří se celému mančaftu. Pro tým je životně důležitým, nepostradatelným hráčem," říká o vítězi Calderovy trofeje za rok 2019 Boudreau. Staví na něm, při tréninku jej zkouší v nových a nových situacích, stejně tak činí během zápasů.

Možná v něm vidí svého nového Nicklase Bäckströma, možná si jen dobře všímá Petterssonových předností. Další důležitou postavou je pro Boudreaua kapitán Bo Horvat, kterého jako by po Greenově odchodu polili živou vodou. Střílí góly, nahrává, sráží se, válí. S novým trenérem si padl do oka, evidentně za ním stojí.

Horvat je rád, že Canucks dostali díky delší vánoční pauze prostor, aby si zažili další aspekty z Boudreauova herního systému. "Upřímně řečeno, myslím si, že bylo dobře pro kouče i pro nás, že jsme měli víc času na trénink," je přesvědčený.

Přetaví Canucks dřinu v sedmé vítězství v řadě? V noci na čtvrtek je čeká souboj s Ducks.

