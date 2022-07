Bouřlivák se těší na bouřliváka. Udělám vše, co Tortorella řekne, hlásí DeAngelo

Obránce Tony DeAngelo bude v nadcházejících dvou sezonách oblékat dres Philadelphie. V jednom mužstvu se tak na pozicích hráče a trenéra sejdou dvě výbušné osobnosti, Flyers totiž nedávno angažovali Johna Tortorellu, jenž se stal novým šéfem střídačky. „Pokud řekne, co je třeba udělat, všichni to uděláme,“ říká DeAngelo.

Šestadvacetiletý ofenzivní bek si za dva roky u Letců vydělá deset milionů dolarů. Philadelphia v něm získala opravdu údernou přesilovkovou zbraň.

DeAngelo ví, že bude muset zapracovat na defenzívě, poněvadž Tortorella od svých týmů vždy vyžadoval kvalitní hru na obranné polovině. „Ačkoliv jsem ofenzivním obráncem, budu si muset plnit povinnosti hlavně dozadu, ať jsme co nejúspěšnější,“ pronesl.

V roce 2014 draftovala DeAngela do NHL Tampa, v barvách Blesků však rodák ze Sewellu nezapsal ani jeden start. Sezonu působil v Arizoně a poté se vydal k newyorským Rangers.

Tam se DeAngelo dostal do potíží. 31. ledna 2021 měl incident s brankářem Alexandarem Georgijevem. Oba hráči Rangers se tehdy do sebe pustili po porážce v prodloužení s Pittsburghem. Ve zmíněném ročníku odehrál DeAngelo jen šest střetnutí.

„V New Yorku jsem se dostal do problémů, to je bez debat. Je to tím, že jsem soutěživý chlap a výbušný člověk. Prostě za každou cenu chci vyhrávat. S odstupem času si myslím, že jsem to přehnal, ale v letošní sezoně jsem i po této stránce vyzrál,“ dušoval se.

Sezona 2021/2022 však byla pro DeAngela skvělá. Po příchodu do Caroliny ožil, v 78 zápasech nasbíral hned 61 kanadských bodů. „Když jsem dostal od Hurricanes příležitost, snažil jsem se ji využít, což se povedlo. Byl to dobrý rok, pokud to takhle půjde i dále, obavy nemám," doplnil.

Slovy chvály nešetřil ani trenéra Canes Roda Brind'Amoura. „Musím mu poděkovat. Je to neuvěřitelný kouč a skvělý člověk. Včera jsem mu poslal SMS, že v době, až pořádně vyřeším všechny náležitosti ohledně přestupu, mu zavolám a poděkuji,“ přiznal DeAngelo.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+